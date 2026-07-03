Comme promis, Kyle Lowry va signer aux Raptors pour officialiser sa retraite

La page va officiellement se tourner pour Kyle Lowry. D’après Sportsnet, le meneur de jeu de 40 ans va signer un contrat d’une journée avec les Raptors afin d’annoncer officiellement sa retraite. C’est ce qu’il avait promis en janvier dernier.

« Mon objectif, comme je m’y suis engagé, et je ne reviens jamais sur ma parole, est de signer un contrat d’un jour et de prendre ma retraite en tant que Raptor. Ça n’a pas changé »

Les Raptors ont d’ailleurs programmé une conférence de presse le 7 juillet, présentée comme un « moment monumental » dans l’histoire de la franchise. Selon les informations de Sportsnet, c’est à cette occasion que l’ancien All-Star mettra un terme à une carrière longue de 20 saisons en NBA.

Une légende de l’histoire des Raptors

Si Kyle Lowry a débuté sa carrière à Memphis avant de passer par Houston, c’est bien à Toronto qu’il est devenu une véritable icône. Arrivé en 2012 via un échange, il s’est imposé comme le visage de la franchise pendant près d’une décennie aux côtés de DeMar DeRozan.

Sous le maillot de la franchise canadienne, il a été sélectionné six fois de suite au All-Star Game entre 2015 et 2020, a intégré à la All-NBA Third Team en 2016, et il a surtout conduit les Raptors à leur premier titre NBA en 2019, aux côtés de Kawhi Leonard, MVP des Finals. Ironie de l’histoire, il prend sa retraite quelques jours après l’annonce du retour de « The Klaw » à Toronto.

Après le titre, et alors que les Raptors entamaient une nouvelle phase de reconstruction, Kyle Lowry avait rejoint le Heat via un « sign-and-trade » à l’été 2021. Il y restera deux saisons et demie, participant notamment aux Finales NBA 2023, avant d’être envoyé à Charlotte dans l’échange impliquant Terry Rozier.

Son numéro bientôt retiré

Libéré par les Hornets, le natif de Philadelphie et ancien leader de Villanova avait ensuite rejoint les Sixers, son autre équipe de cœur, en février 2024, où il aura disputé les deux dernières saisons de sa carrière sous la coupe de Nick Nurse, son ancien coach à Toronto.

Les Raptors ne comptent pas s’arrêter à cette cérémonie. Selon Sportsnet, la franchise prévoit de rendre plusieurs hommages à son ancien meneur durant la saison 2026/27, avec notamment le retrait de son numéro 7.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 17:30 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 25:29 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 HOU 28 21:43 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2008-09 MEM 49 21:51 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2009-10 HOU 68 24:17 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34:10 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32:08 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 29:42 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36:14 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 34:29 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37:02 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 38:03 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32:11 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34:03 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 TOR 58 36:10 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 34:48 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 33:51 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31:14 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 MIA 37 28:02 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 PHI 23 28:23 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHI 35 18:50 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9 2025-26 PHI 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 0.1 0.3 0.1 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.