Kyle Lowry célébré pour son (possible) dernier passage à Toronto

Chauffeur de banc… L’expression existe aussi en anglais (« bench warmer »), et Kyle Lowry avait assuré il y a quelques années qu’il ne se voyait pas finir sa carrière dans ce rôle. « Vraiment ? J’ai menti », a glissé le meneur des Sixers avec le sourire, à l’occasion de son retour à Toronto, où il a passé ses plus belles années en NBA (2012-2021), y remportant notamment le titre en 2019, aux côtés de Kawhi Leonard ou encore Marc Gasol.

Le vétéran a pu garder le sourire hier, Philadelphie ayant survolé la rencontre pour son deuxième match de suite sur le parquet de Toronto, après avoir perdu d’un cheveu la veille (116-115). Depuis le banc, Kyle Lowry a pu assister à la démonstration de ses coéquipiers, mais n’est pas resté inactif pour autant. Le meneur, qui est devenu le 12e joueur de l’histoire de la NBA à compiler vingt saisons en carrière, connaît son rôle cette saison, et s’y investit à fond.

« Pour moi, le défi consiste à aider ces gars tous les jours, à ce qu’ils soient impliqués dans le plan de jeu, qu’ils le comprennent et qu’ils comprennent ce qu’on veut faire en tant qu’équipe », a-t-il résumé. « Ça a été fun. Ce qui caractérise ce type de rôle, c’est qu’il s’agit d’un défi. Il faut trouver des moyens de se lancer des défis ».

Il faut croire que Kyle Lowry s’en tire plutôt pas mal dans son rôle, au regard de la production régulière et impressionnante d’un Tyrese Maxey, sans oublier le développement d’un joueur comme Jared McCain.

Un lien entre les joueurs et le staff

« On a quelques jeunes meneurs, qu’il a naturellement été en mesure d’aider », a confirmé son coach Nick Nurse, qui a également été son coach à Toronto, lors de l’année du titre notamment, en 2019. « Il voulait vraiment arriver à sa 20e saison, et je trouve que c’est une sacrée étape. C’est bien d’avoir quelqu’un qui a beaucoup gagné et qui sait ce qui est bon pour l’équipe et ce qui ne l’est pas. Il y a des moments où il est derrière moi et me dit : ‘Hé, tu sais, tel joueur a besoin de s’appuyer sur nous en ce moment. Voilà ce qu’il faut faire’. Pas seulement être un mentor pour les jeunes, mais aussi en apportant sa présence, et en formant un lien entre les joueurs et le staff ».

Pour le principal intéressé, sa mission à Philly, sa ville natale, est une façon de boucler la boucle d’une riche carrière. Après avoir appris des anciens, c’est à son tour d’apporter à la jeune génération. « Je pense que dans le basket, il faut parfois savoir prendre du recul et se dire : ‘OK, comment je peux rendre la pareille ?’ J’ai toujours été quelqu’un qui voulait rendre ce qu’on lui a apporté. »

Néanmoins, avant de quitter la NBA pour de bon, Kyle Lowry a promis qu’il avait encore un objectif en tête.

« Mon objectif, comme je m’y suis engagé, et je ne reviens jamais sur ma parole, est de signer un contrat d’un jour et de prendre ma retraite en tant que Raptor. Ça n’a pas changé », a-t-il glissé.