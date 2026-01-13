Matchs
Les Sixers écrabouillent les Raptors en guise de réponse

Battus sur le fil la veille (116-115), les Sixers ont dominé leur sujet en “back-to-back” pour leur deuxième match de suite à Toronto, comptant jusqu’à 33 points d’avance en début de troisième quart-temps.

tyrese maxey

On se doutait bien que Philadelphie n’avait pas apprécié de s’être fait coiffer sur le poteau la veille par un 2+1 de Scottie Barnes. Les Sixers ont donc pris leur revanche lors du “rematch” de cette nuit, toujours à Toronto, et ils ont donc allié l’art à la manière pour l’emporter 115-102 après avoir dominé les débats de A à Z, sous l’impulsion d’un Tyrese Maxey encore bluffant (33 points à 10/16 au tir, 6/9 de loin).

Brandon Ingram et Immanuel Quickley ont fait de leur mieux pour lancer Toronto sur de bonnes bases (11-7), mais le duo a rapidement été éclipsé par une pluie ininterrompue de 3-points qui n’ont cessé de faire grimper l’écart. En un clin d’oeil, Tyrese Maxey a planté 8 points dans un 10-0 passé par les Sixers (19-27), pour terminer le premier acte à 3/4 de loin pour prendre le relais du trio Edgecombe-George-Embiid. Kelly Oubre y est allé de son panier derrière l’arc pour boucler un premier quar-temps aux airs de festival (28-45).

Philadelphie a ainsi gardé le momentum du match jusqu’à la pause, continuant de régaler à 3-points par l’intermédiaire de Quentin Grimes et VJ Edgecombe par deux fois, suffisamment pour reléguer des Raptors sonnés à 29 longueurs à la pause (51-80) ! L’écart est ainsi monté jusqu’à +33 en faveur des Sixers sur un nouveau panier à 3-points signé VJ Edgecombe (54-87). Puis Toronto a commencé à sortir la tête de l’eau, sur deux paniers de Collin Murray-Boyles puis un 13-2 qui a relancé le suspense en fin de troisième quart-temps (77-95).

Le 2+1 de Jamal Shead, le dunk de Scottie Barnes puis le 3-points suivi de la bonne défense d’AJ Lawson ont donné des raisons aux fans de la Scotiabank Arena d’y croire en début de dernier quart-temps (88-105). Les derniers paniers de Tyrese Maxey et Joel Embiid ont rapidement calmé les fans de Toronto, qui se sont vite rattrapés en exigeant l’entrée de Kyle Lowry sur le parquet. Nick Nurse a finalement accédé à leur demande, et Toronto s’est finalement incliné, mais dans une ambiance bon enfant…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kyle Lowry à l’honneur. Le match plié, les “WE WANT KYLE” sont rapidement descendus des travées de la Scotiabank Arena et le meneur vétéran a eu le privilège de disputer les dernières minutes de la rencontre. Entré sur une standing ovation, il aura été encouragé jusqu’à la fin par ses anciens fans. Même s’il n’a pas scoré sur ses trois tentatives de loin, il a reçu une nouvelle ovation à la fin du match avant d’être célébré par ses coéquipiers et salué par ses adversaires. En souvenir, il est aussi reparti avec le ballon du match.

Philly sort l’artillerie lourde. Les Sixers ont fait le nécessaire pour plier le match en une mi-temps, s’appuyant sur une adresse à 3-points insolente. Un premier quart-temps à 7/8 dans l’exercice pour donner le ton, pour un pourcentage d’adresse qui a tenu jusqu’aux 75%, à 12/16, peu avant la pause. Tout simplement époustouflant, et démoralisant également pour les locaux, qui ont bien essayé d’inverser la vapeur après le repos, en vain…

Record. Toronto n’avait encore jamais concédé 45 points cette saison en premier quart-temps. C’est désormais chose faite depuis cette nuit. Face à des Sixers déchaînés celui des 84 points encaissés en une seule mi-temps en 2011 face aux Warriors aurait bien pu tomber. Finalement, Philly a été raisonnable, collant seulement 80 points aux locaux en première mi-temps (51-80). Ce sera aux Raptors de rebondir rapidement, pourquoi pas dès demain à Indiana.

Toronto Raptors / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Immanuel Quickley 32 8/18 2/10 0/0 2 4 6 0 1 1 1 0 -13 18 14
Scottie Barnes 35 5/16 0/3 5/5 0 4 4 3 3 2 2 1 -13 15 12
Collin Murray-Boyles 32 6/9 0/0 0/0 4 3 7 6 3 2 1 0 -3 12 23
Jamal Shead 30 1/5 0/4 1/1 0 1 1 6 2 2 1 0 -5 3 7
Brandon Ingram 34 5/15 0/2 7/7 5 5 10 7 3 0 3 0 -7 17 21
AJ Lawson 17 5/9 3/6 1/1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 14 12
Sandro Mamukelashvili 21 3/7 0/2 2/5 1 1 2 2 2 0 0 1 -9 8 6
Alijah Martin 13 1/3 0/2 4/4 2 0 2 2 1 0 0 0 -8 6 8
Gradey Dick 12 1/6 0/5 2/2 1 0 1 2 2 0 0 0 -10 4 2
Jamison Battle 8 1/2 1/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -10 3 3
Jonathan Mogbo 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 3
Ochai Agbaji 2 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
Garrett Temple 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 37/92 6/37 22/25 15 23 38 29 19 7 9 2 102
Philadelphia 76ers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 35 10/16 6/9 7/7 1 3 4 2 1 1 1 0 13 33 33
VJ Edgecombe 33 5/7 5/6 0/0 0 2 2 8 4 1 2 0 8 15 22
Kelly Oubre Jr. 30 3/7 1/2 0/0 1 3 4 0 3 0 2 0 12 7 5
Dominick Barlow 25 2/3 0/0 0/0 0 6 6 0 3 0 0 0 6 4 9
Joel Embiid 36 9/17 1/6 8/8 2 6 8 4 1 2 7 0 12 27 26
Paul George 29 5/13 1/6 4/5 0 4 4 6 3 0 1 0 4 15 15
Quentin Grimes 16 2/3 1/2 1/1 0 4 4 2 4 0 1 0 4 6 10
Jabari Walker 14 2/3 1/2 1/2 0 1 1 0 1 0 1 0 13 6 4
Jared McCain 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Justin Edwards 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 0
Adem Bona 12 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1
Kyle Lowry 2 0/3 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -3
Trendon Watford 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 0 2
Total 39/74 16/36 21/23 5 31 36 22 24 4 16 2 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

