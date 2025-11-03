Kyle Lowry rejoint (enfin) le club des 20

Vince Carter (22), LeBron James (22, et bientôt 23), Robert Parish (21), Kevin Willis (21), Kevin Garnett (21), Dirk Nowitzki (21), Chris Paul (21), Kareem Abdul-Jabbar (20), Kobe Bryant (20), Jamal Crawford (20), Udonis Haslem (20) et désormais… Kyle Lowry.

Inutilisé depuis la reprise, le meneur a profité de la large victoire de Philadelphie à Brooklyn pour entrer en jeu à 3 minutes de la fin du quatrième quart-temps. L'occasion pour lui de devenir le 12e joueur de l'histoire à disputer 20 saisons en NBA.

« Je suppose qu'il a enfin sa 20e saison, maintenant qu'il a foulé le parquet. Qui aurait pu l'imaginer pour lui, il y a vingt ans ? » s'est réjoui après coup Nick Nurse, son entraîneur chez les Sixers, qui l'a également eu sous ses ordres chez les Raptors, où ils ont évidemment remporté un titre en 2019.

Toujours aussi important dans le vestiaire

Kyle Lowry a même profité de son court passage sur le terrain pour inscrire un panier à 3-points et délivrer une passe décisive. Un moment fort pour le sextuple All-Star, désormais cantonné à un rôle de vétéran au bout du banc (et qui intervient aussi comme… consultant pour Prime Video).

« Je trouve qu'il fait vraiment de l'excellent travail, en faisant partie de notre groupe de leaders » savoure toutefois Nick Nurse. « Puis, quand on voit les joueurs l'encourager sur le terrain, on peut évidemment constater qu'il est très apprécié et respecté. »

« Tellement heureux » pour lui, les coéquipiers de Kyle Lowry ne manquent jamais de le consulter en cas de besoin car, à 39 ans passés, il est toujours partant pour leur partager toute son expérience de champion NBA et champion olympique.

« On parle d'un futur Hall of Famer » assure Tyrese Maxey, qui avait vite été pris sous son aile. « Son maillot sera sans doute retiré à Toronto et c'est un gars qui encourage tout le monde, qui motive le groupe, qui parle dans le vestiaire. Je n'ai que de l'amour et du respect pour K-Low et on est heureux de l'avoir parmi nous. »

Natif de Philadelphie et formé non loin, à Villanova, Kyle Lowry espère désormais terminer sa carrière sans encombre, au sein de cette ville qu'il apprécie tant.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 ☆ TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 ☆ TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 ☆ TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 ☆ TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 ☆ TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 ☆ TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.3 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHL 35 19 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.