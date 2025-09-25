Kyle Lowry sera à la fois joueur… et consultant sur Amazon !

On le sait proche de la retraite, mais Kyle Lowry disputera pourtant bel et bien une nouvelle saison chez les Sixers. Il s'agira de la 20e de sa carrière, mais ce ne sera pas son unique rôle pour autant, puisque l'on apprend qu'il rejoint également les plateaux d'Amazon Prime et, ce, pour un contrat de plusieurs années.

Le meneur de 39 ans côtoiera ainsi d'autres consultants de renom comme Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin, Steve Nash ou encore John Wall. Ses apparitions seront d'abord occasionnelles, mais elles deviendront plus fréquentes avec le temps. On comprend donc qu'il se dirigera, une fois retraité, vers le monde des médias…

« J'ai hâte de commencer le prochain chapitre de mon aventure liée au basket avec les équipes de Prime » a déclaré Kyle Lowry. « Ils ont assemblé une incroyable équipe de consultants, talentueux, et nous allons offrir, ensemble, quelque chose de nouveau et spécial aux fans de basket du monde entier. C'est un honneur de faire partie de cette aventure dès le départ et je m'engage à partager, sur Prime, les connaissances que j'ai acquises lors de ma carrière et, ce, pour les années à venir. »

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 ☆ TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 ☆ TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 ☆ TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 ☆ TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 ☆ TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 ☆ TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.3 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHL 35 19 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.