Kyle Lowry sera à la fois joueur… et consultant sur Amazon !

On le sait proche de la retraite, mais Kyle Lowry disputera pourtant bel et bien une nouvelle saison chez les Sixers. Il s'agira de la 20e de sa carrière, mais ce ne sera pas son unique rôle pour autant, puisque l'on apprend qu'il rejoint également les plateaux d'Amazon Prime et, ce, pour un contrat de plusieurs années.
Le meneur de 39 ans côtoiera ainsi d'autres consultants de renom comme Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin, Steve Nash ou encore John Wall. Ses apparitions seront d'abord occasionnelles, mais elles deviendront plus fréquentes avec le temps. On comprend donc qu'il se dirigera, une fois retraité, vers le monde des médias…
« J'ai hâte de commencer le prochain chapitre de mon aventure liée au basket avec les équipes de Prime » a déclaré Kyle Lowry. « Ils ont assemblé une incroyable équipe de consultants, talentueux, et nous allons offrir, ensemble, quelque chose de nouveau et spécial aux fans de basket du monde entier. C'est un honneur de faire partie de cette aventure dès le départ et je m'engage à partager, sur Prime, les connaissances que j'ai acquises lors de ma carrière et, ce, pour les années à venir. »
|Kyle Lowry
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2006-07
|MEM
|10
|18
|36.8
|37.5
|89.3
|1.2
|1.9
|3.1
|3.2
|2.0
|1.4
|1.2
|0.1
|5.6
|2007-08
|MEM
|82
|26
|43.2
|25.7
|69.8
|0.5
|2.5
|3.0
|3.6
|2.3
|1.1
|1.5
|0.3
|9.6
|2008-09 *
|All Teams
|77
|22
|43.5
|25.5
|80.1
|0.3
|2.1
|2.5
|3.6
|1.9
|0.9
|1.5
|0.2
|7.6
|2008-09 *
|MEM
|49
|22
|41.2
|24.6
|80.1
|0.3
|2.0
|2.3
|3.6
|1.8
|1.0
|1.6
|0.2
|7.6
|2008-09 *
|HOU
|28
|22
|47.5
|27.6
|80.0
|0.5
|2.3
|2.8
|3.5
|2.0
|0.8
|1.4
|0.3
|7.6
|2009-10
|HOU
|68
|24
|39.7
|27.2
|82.7
|1.3
|2.3
|3.6
|4.5
|2.5
|0.9
|1.7
|0.1
|9.1
|2010-11
|HOU
|75
|34
|42.6
|37.6
|76.5
|1.2
|2.9
|4.1
|6.7
|2.8
|1.4
|2.1
|0.3
|13.5
|2011-12
|HOU
|47
|32
|40.9
|37.4
|86.4
|0.8
|3.7
|4.5
|6.6
|2.8
|1.6
|2.8
|0.3
|14.3
|2012-13
|TOR
|68
|30
|40.1
|36.2
|79.5
|0.8
|3.9
|4.7
|6.4
|3.2
|1.4
|2.3
|0.4
|11.6
|2013-14
|TOR
|79
|36
|42.3
|38.0
|81.3
|1.1
|3.6
|4.7
|7.4
|3.4
|1.5
|2.5
|0.2
|17.9
|2014-15 ☆
|TOR
|70
|35
|41.2
|33.8
|80.8
|0.8
|3.9
|4.7
|6.8
|3.0
|1.6
|2.5
|0.2
|17.8
|2015-16 ☆
|TOR
|77
|37
|42.7
|38.8
|81.1
|0.7
|4.0
|4.7
|6.4
|2.7
|2.1
|2.9
|0.4
|21.2
|2016-17 ☆
|TOR
|60
|37
|46.4
|41.2
|81.9
|0.8
|4.0
|4.8
|7.0
|2.8
|1.5
|2.9
|0.3
|22.4
|2017-18 ☆
|TOR
|78
|32
|42.7
|39.9
|85.4
|0.8
|4.7
|5.6
|6.9
|2.5
|1.1
|2.3
|0.2
|16.2
|2018-19 ☆
|TOR
|65
|34
|41.1
|34.7
|83.0
|0.6
|4.2
|4.8
|8.7
|2.6
|1.4
|2.8
|0.5
|14.2
|2019-20 ☆
|TOR
|58
|36
|41.6
|35.2
|85.7
|0.6
|4.5
|5.0
|7.5
|3.3
|1.4
|3.1
|0.4
|19.4
|2020-21
|TOR
|46
|35
|43.6
|39.6
|87.5
|0.8
|4.6
|5.4
|7.3
|3.1
|1.0
|2.7
|0.3
|17.2
|2021-22
|MIA
|63
|34
|44.0
|37.7
|85.1
|0.5
|4.0
|4.5
|7.5
|2.8
|1.1
|2.7
|0.3
|13.4
|2022-23
|MIA
|55
|31
|40.4
|34.5
|85.9
|0.8
|3.3
|4.1
|5.1
|2.6
|1.0
|1.9
|0.4
|11.2
|2023-24 *
|All Teams
|60
|28
|43.2
|39.2
|84.0
|0.6
|2.7
|3.2
|4.2
|2.4
|1.0
|1.4
|0.3
|8.1
|2023-24 *
|MIA
|37
|28
|42.6
|38.5
|83.3
|0.7
|2.8
|3.5
|4.0
|2.5
|1.1
|1.4
|0.4
|8.2
|2023-24 *
|PHL
|23
|28
|44.4
|40.4
|84.8
|0.4
|2.4
|2.8
|4.6
|2.3
|0.9
|1.4
|0.3
|8.0
|2024-25
|PHL
|35
|19
|35.0
|33.0
|81.8
|0.3
|1.6
|1.9
|2.7
|1.8
|0.9
|0.6
|0.3
|3.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.