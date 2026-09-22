Retraité du coaching, Doc Rivers se lance à la télévision

Doc Rivers ne pouvait pas rester longtemps éloigné de la balle orange. Même si on s’attendait à ce qu’il n’entraîne plus en NBA, il semblait évident qu’il rebondirait rapidement dans un autre domaine lié au basket. La réponse n’aura pas tardé : le voilà engagé comme consultant par NBC, à un mois de la reprise.

Confirmant, au passage, qu’il ne s’assiérait plus sur un banc : « Honnêtement, je peux dire que je suis à la retraite pour de bon », a-t-il annoncé à l’AP. « J’ai eu une longue carrière et elle s’est terminée par une entrée au Hall of Fame. Je me sens tellement reconnaissant d’avoir pu jouer puis entraîner aussi longtemps. Pour la toute première fois, je peux me consacrer à 100% à la télé et j’ai vraiment hâte. »

Récemment intronisé au Hall of Fame, Doc Rivers avait déjà failli rejoindre NBC en 1996, lorsqu’il venait de raccrocher en tant que joueur. Mais il ne pouvait alors pas s’empêcher de penser à une carrière d’entraîneur.

Trente ans plus tard, l’heure est venue de se tourner pleinement vers l’univers médiatique, qu’il connaît déjà pour avoir travaillé chez Turner Sports entre 1996 et 1999, chez ESPN/ABC en 2003/04 puis en 2023, ainsi que chez NBC lors des Jeux olympiques 2012.

Prêt pour ce nouveau rôle : « Je pense avoir toujours été assez honnête. J’ai toujours rendu hommage au basket de manière générale, mais en disant la vérité. Je ne pense pas que quelqu’un ait déjà eu un problème avec ma franchise et ma façon de dire les choses. Il y a forcément des moments où la vérité blesse, sauf que je ne m’en suis jamais vraiment soucié », a déclaré l’ancien coach du Magic, des Celtics, des Clippers, des Sixers et des Bucks.

Retrouvailles avec… son fils

Parti de Milwaukee en avril, Doc Rivers n’aura donc pris que quelques mois de recul avant de repartir vers un nouveau défi, à l’approche de ses 65 ans. À son départ des Bucks, il assurait pourtant vouloir « faire une pause » et « s’éloigner », citant « [ses] petits-enfants et la vie en général » parmi les raisons de son choix.

« Je ne prends pas beaucoup de pauses dans ma vie. J’ai toujours été autour du basket et c’est une manière pour moi de garder un pied dedans », a-t-il expliqué. « Quand on y repense… J’ai joué, j’ai entraîné, j’ai bossé dans les bureaux et j’ai fait de la télévision… Donc j’ai à peu près touché à tout ce qui existe dans ce sport. Ça m’offre une perspective intéressante et j’espère pouvoir la partager avec les téléspectateurs. »

Sur NBC, Peacock et NBCSN, Doc Rivers retrouvera plusieurs joueurs qu’il a entraînés par le passé : Jamal Crawford, Grant Hill, Tracy McGrady ou Brian Scalabrine. Mais aussi son fils, Austin Rivers.

« L’une des premières choses auxquelles j’ai pensé, c’est que j’adorerais travailler avec Austin. Ce serait vraiment amusant de pouvoir être associé à lui », s’est projeté le Coach de l’année 2000. « Mais c’est marrant de réaliser que j’ai coaché ou que je suis le père de la moitié de l’équipe ! Je me suis même bagarré avec Reggie par le passé, ce qui est encore plus drôle… Donc c’est sympa de voir à quel point je suis lié à tous ces talents. »