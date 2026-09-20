Stephanie White pousse Caitlin Clark et Kelsey Mitchell dans la course au MVP

Le Fever possède-t-il deux candidates au MVP dans le même « backcourt » ? Pour Stephanie White, la réponse est oui. Après la victoire d’Indiana face au Toronto Tempo, la coach a défendu les dossiers de Caitlin Clark et Kelsey Mitchell, auteures de 28 points et 14 passes pour la première, et 33 points pour la seconde.

« Quand vous pensez au MVP, évidemment les chiffres ressortent », a-t-elle expliqué, dans des propos relayés par Yahoo Sports. Mais Stephanie White estime que l’impact collectif doit également peser : « Je pense que toutes les deux ont réussi à faire ça pour notre équipe. »

Pour Kelsey Mitchell, le dossier s’appuie sur une production offensive historique. Avec ses 33 points face à Toronto, l’arrière a porté son total à 1 034 unités et battu le record de points sur une saison WNBA détenu par A’ja Wilson.

« C’est avant tout une affaire d’équipe », avait toutefois relativisé l’intéressée après son record. Une efficacité que Stephanie White met justement en avant, au-delà du simple volume de points.

Deux dossiers très différents

Pour Caitlin Clark, l’argumentaire est différent. La meneuse combine scoring et création, et sa coach insiste sur l’ampleur de ses chiffres dans ces deux domaines. Depuis plusieurs semaines, le duo porte l’une des attaques les plus explosives de la ligue. Fin août, les deux joueuses avaient encore inscrit 34 points chacune face au Sun.

Stephanie White comparait alors leur puissance offensive à celle du tandem Diana Taurasi – Cappie Pondexter : « Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu l’explosivité de deux joueuses comme Kelsey et Caitlin. »

Reste une concurrence féroce, avec notamment A’ja Wilson, meilleure scoreuse de la ligue à 26,1 points de moyenne et favorite à sa propre succession, ou encore Olivia Miles, elle aussi citée dans la course.