Caitlin Clark et Kelsey Mitchell font exploser le Sun

L’entame a été poussive, mais l’essentiel est là pour Indiana, qui a encore pu compter sur un duo Clark-Mitchell d’exception pour faire la différence face à une formation de Connecticut longtemps plus coriace que ne l’indique le score final.

Caitlin Clark a sorti le grand jeu jusqu’au bout pour repousser les assauts du Sun : 34 points à 12/19 au tir, dont 6/12 à 3-points, 5 rebonds et 12 passes décisives. À ses côtés, Kelsey Mitchell a été tout aussi épatante avec également 34 points, à 12/19 au tir, dont 4/9 derrière l’arc. Nell Angloma a quant à elle réalisé son meilleur match en carrière WNBA avec 17 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions en 27 minutes.

Le Fever passe de -14 à +16 en une mi-temps

Le Sun avait pourtant très bien démarré, porté par l’adresse extérieure de Diamond Miller et un 11-0 conclu par deux lay-ups de Nell Angloma (12-24). L’écart a même grimpé jusqu’à +14 (14-28) avant le retour foudroyant d’Indiana, avec Caitlin Clark et Kelsey Mitchell pour faire le spectacle.

Il y a d’abord eu un 15-2, puis un festival de Kelsey Mitchell, à 3-points, à mi-distance puis sur une passe dans le dos pour Makayla Timpson en transition afin de faire passer le Fever en tête (38-36). L’arrière a enchaîné avec un nouveau 3-points et un lay-up avant d’accompagner un 16-0 cette fois dirigé par Caitlin Clark, entre ses paniers et sa passe décisive pour Timpson (57-41).

À +15 à la pause après un deuxième quart-temps de rêve à 39 points (58-43), le Fever a tout de même dû s’employer pour repousser Connecticut, rapidement revenu à -10 après deux paniers de Charlisse Leger-Walker (67-57). Indiana a répondu par un 9-0, mais le Sun pointait encore à -13 à l’entrée du dernier acte (79-66).

Caitlin Clark entre encore dans l’histoire

Caitlin Clark a débuté le quatrième quart-temps par un 3-points, deux passes décisives pour le tandem Harris-Boston et un panier à mi-distance (91-75). Mais Connecticut refusait de rendre les armes, relancé notamment par un 3-points de Nell Angloma venu couronner son meilleur match depuis son arrivée en WNBA (95-84).

De quoi obliger Caitlin Clark et Kelsey Mitchell à remettre un dernier coup d’accélérateur. Clark a frappé deux fois de suite à 3-points, avant que Mitchell n’en ajoute deux autres derrière l’arc pour tuer définitivement le match (107-86).

Avec 34 points chacune au compteur, le tout sous les yeux d’un Tyrese Haliburton ravi, les deux stars ont ensuite pu savourer les derniers instants depuis le banc, jusqu’à la victoire 111-91.

Et Caitlin Clark en a profité pour ajouter une nouvelle ligne à son impressionnant début de carrière : avec ses 34 points et 12 passes, elle est devenue la première joueuse de l’histoire de la WNBA à enchaîner deux rencontres à au moins 30 points et 10 passes décisives. Une nouvelle démonstration pour une joueuse qui semble avoir passé la vitesse supérieure en cette fin de saison.