Kelsey Mitchell efface le record d’A’ja Wilson face au Tempo

Il ne lui manquait que quelques points pour entrer un peu plus dans l’histoire de la WNBA. Kelsey Mitchell n’a pas traîné puisque, avec ses 33 points inscrits sur le parquet de Toronto, l’arrière du Fever a dépassé les 1 021 points marqués par A’ja Wilson en 2024 pour établir un nouveau record sur une saison.

C’est sur un tir à 3-points en début de troisième quart-temps, servi par Caitlin Clark, que Kelsey Mitchell a effacé l’ancienne marque. Avec 1 034 points désormais, elle accompagne ce record d’une autre série historique puisqu’elle vient d’enchaîner un 25e match consécutif à au moins 20 points.

Une performance XXL (33 points à 12/17 au tir, dont 7/11 à 3-points) qui a également permis à Indiana de poursuivre sa marche en avant. Caitlin Clark a parfaitement joué les lieutenantes avec 28 points et 14 passes décisives, égalant son record de la saison dans cette dernière catégorie.

Toronto, qui n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, a pourtant fait mieux que résister pendant trois quarts-temps. Le Tempo s’est appuyé sur une nouvelle sortie encourageante de sa meneuse rookie Kiki Rice (18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives), ainsi que sur l’activité du trio Fagbenle–Juskaite–Harrison.

À moins de deux minutes de la fin du troisième quart-temps, Toronto menait encore après deux paniers consécutifs de Kiki Rice et Temi Fagbenle (74-73) !

Mitchell finit le travail

Sans trembler, le Fever a alors repris ses distances grâce à un gros passage de Myisha Hines-Allen et à un tir à 3-points de Tyasha Harris. Sophie Cunningham et Aliyah Boston ont également contribué à redonner de l’air à Indiana, tout comme Caitlin Clark avec un 4/4 aux lancers francs en début de quatrième quart-temps (78-89).

La délivrance est finalement venue de Kelsey Mitchell. Après le tir primé de Laura Juskaite, l’arrière d’Indiana a répliqué avec son septième panier à 3-points de la soirée. Elle a ensuite mis fin au suspense avec un panier accompagné de la faute face à Julie Allemand, sur la 14e et dernière passe décisive de Caitlin Clark (85-101).

Toronto a longtemps résisté, mais Indiana repart donc du Canada avec un précieux succès (103-85). Le Fever recevra Washington dès demain, avant de conclure sa saison régulière par une double confrontation face à Minnesota.

Toronto disputera pour sa part le dernier match à domicile de sa première saison en WNBA ce dimanche face à New York, avant deux ultimes déplacements à Chicago et Connecticut.