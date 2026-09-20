Collin Sexton déjà conquis par Austin Reaves

Alors que le début de saison approche, deux joueurs sont particulièrement attendus chez les Lakers. Suite au départ de LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves sont ainsi les nouveaux leaders de la franchise.

Pourtant, rien ne destinait vraiment le second à obtenir un tel statut. Non sélectionné lors de la Draft 2021, il avait décliné l’opportunité d’être choisi au deuxième tour afin de pouvoir lui-même choisir sa destination.

Une stratégie risquée, mais finalement payante, puisqu’il est rapidement tombé d’accord avec les Lakers pour un contrat « two-way », et il ne lui a pas fallu longtemps pour séduire les dirigeants des « Purple & Gold ». Sur ses cinq premières saisons dans la Grande Ligue, l’arrière n’a ainsi cessé de progresser.

La saison dernière, en raison des pépins physiques de LeBron James et Luka Doncic, Austin Reaves a souvent récupéré les clés du camion. Si lui non plus n’a pas été épargné, il a tout de même réalisé le meilleur exercice de sa carrière, avec 23,3 points, 5,5 passes décisives et 4,7 rebonds de moyenne, à 49% au tir, en presque 35 minutes.

« Il apporte des victoires »

Grâce à ses performances, l’arrière a d’ailleurs été prolongé cet été pour 185 millions de dollars sur quatre ans. Un tel montant, le plus élevé de l’histoire pour un joueur non-drafté, va forcément accroître les attentes autour de l’arrière, qui s’est déjà remis au travail pour préparer sa saison.

Lui aussi présent à la salle pour s’entraîner, alors que le début du camp d’entraînement est prévu dans un peu plus d’une semaine, Collin Sexton a apprécié l’assiduité de son nouveau coéquipier.

« Tous les jours, il est à la salle, prêt à travailler. Il ne se plaint pas. C’est l’un des leaders de cette équipe, et il arrive avec une attitude qui pousse les autres à être meilleurs, et il se laisse pousser aussi. »

Une éthique de travail qui permet à Austin Reaves de disposer d’une palette offensive particulièrement complète. Capable de contribuer dans de nombreux secteurs sans monopoliser le ballon, il semble être un complément idéal à Luka Doncic sur la ligne arrière californienne.

« C’est sympa d’être à ses côtés, et sa nature compétitive est cool aussi », a ajouté Collin Sexton. « Il apporte des victoires et pèse dans tellement d’aspects différents. J’ai hâte d’être sur le parquet avec lui. C’est à la fois un scoreur et un passeur. Quelqu’un de très altruiste, mais aussi capable de marquer des points. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.