Dwight Powell n’en a peut-être pas terminé avec les Mavericks

L’histoire entre Dwight Powell et les Mavericks n’est peut-être pas encore terminée. Libre depuis la fin de son contrat, l’intérieur canadien était présent cette semaine au mini-camp organisé par Kyrie Irving à Los Angeles, en compagnie notamment de Cooper Flagg et du nouvel entraîneur Dusty May.

Selon Marc Stein, Dallas devrait même lui adresser une invitation officielle pour participer au prochain « training camp ». Une information d’autant plus notable que les Mavs disposent actuellement de leurs 15 contrats standards.

À 35 ans, Dwight Powell pourrait donc tenter de décrocher une treizième saison consécutive sous le même maillot. Arrivé au Texas en décembre 2014 dans le transfert qui avait envoyé Rajon Rondo à Dallas, le Canadien est devenu l’un des visages les plus durables de la franchise. L’an dernier, il avait d’ailleurs activé sa « player option » afin de disputer une douzième saison consécutive avec les Mavericks.

Une présence qui dépasse le terrain

Son rôle sportif s’est évidemment réduit avec les années. Dwight Powell n’était plus qu’un joueur de bout de rotation la saison dernière, dans une raquette où les Mavericks disposent désormais de nombreuses solutions.

Mais sa valeur ne se limite plus vraiment à ses minutes. Le vétéran reste très apprécié pour son professionnalisme et son influence dans le vestiaire, notamment auprès des plus jeunes.

Cooper Flagg l’avait ainsi pris en exemple la saison dernière, expliquant qu’il n’avait « jamais vu quelqu’un soulever plus de fonte que lui » et soulignant qu’il était constamment en avance à l’entraînement. « C’est un vrai professionnel », résumait alors le jeune ailier.

Sa présence au mini-camp de Kyrie Irving confirme en tout cas qu’il reste proche du groupe malgré son statut de « free agent ». Il a ainsi été aperçu aux côtés de Cooper Flagg, Kyrie Irving ou encore Dusty May.

Pour lui faire une place définitive, Dallas devra néanmoins procéder à un mouvement puisque l’effectif est complet.

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 5 1:48 80.0 50.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 1.8 2014-15 DAL 24 9:28 43.5 27.3 77.4 0.8 1.3 2.0 0.4 1.6 0.3 0.4 0.3 3.4 2015-16 DAL 69 14:23 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.3 5.8 2016-17 DAL 77 19:00 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21:10 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.8 0.7 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 21:35 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.6 10.6 2019-20 DAL 40 26:32 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.6 0.9 0.9 0.6 9.4 2020-21 DAL 58 16:39 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 21:56 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19:11 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 2023-24 DAL 63 13:16 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 3.3 2024-25 DAL 55 10:01 68.9 40.0 65.1 0.9 1.3 2.1 1.0 1.4 0.3 0.3 0.4 2.1 2025-26 DAL 63 14:21 64.4 28.6 69.6 1.5 2.6 4.1 1.1 2.1 0.5 0.7 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.