Dwight Powell rempile à Dallas pour une 12e saison

Il avait jusqu’à mardi prochain pour décider, ou non, d’activer sa « player option » de 4 millions de dollars pour la saison 2025/26 et Marc Stein nous rapporte que Dwight Powell a finalement choisi de prolonger sa carrière d’un an à Dallas.

Il s’agira tout simplement de sa 12e saison consécutive (!) chez les Mavericks. Parmi les joueurs en activité, seuls Stephen Curry (2009), Draymond Green (2012), Giannis Antetokounmpo (2013), Joel Embiid (2014) et Nikola Jokic (2014) appartiennent à la même franchise depuis plus longtemps que le Canadien, arrivé dans le Texas en provenance de Boston en décembre… 2014.

Dans un transfert qui impliquait alors Rajon Rondo, Jae Crowder, Jameer Nelson et Brandan Wright, ainsi qu’un futur choix de Draft avec lequel sera sélectionné… Guerschon Yabusele en 2016.

Onze ans plus tard, Dwight Powell restera donc un membre des Mavericks la saison prochaine. Après un dernier exercice bouclé à 2.1 points et 2.1 rebonds de moyenne, en une dizaine de minutes et sur une cinquantaine de matchs. Mais le rôle de l’intérieur de bientôt 34 ans est surtout de jouer les mentors des plus jeunes et de leur montrer l’exemple, en tant que bon vétéran du vestiaire.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 * All Teams 29 8 46.3 27.3 75.8 0.6 1.1 1.7 0.3 1.4 0.3 0.4 0.2 3.1 2014-15 * DAL 24 10 43.5 27.3 77.4 0.8 1.3 2.0 0.4 1.6 0.3 0.4 0.2 3.4 2014-15 * BOS 5 2 80.0 0.0 50.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 1.8 2015-16 DAL 69 14 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.3 5.8 2016-17 DAL 77 17 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.8 0.7 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 22 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.6 10.6 2019-20 DAL 40 27 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.5 0.9 0.9 0.5 9.4 2020-21 DAL 58 17 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 22 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 2023-24 DAL 63 13 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 3.3 2024-25 DAL 55 10 68.9 40.0 65.1 0.9 1.3 2.1 1.0 1.4 0.3 0.3 0.4 2.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.