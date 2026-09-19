Jose Calderon prend du galon dans les bureaux des Cavaliers

Quelques années après avoir rangé les baskets, Jose Calderon continue de gravir les échelons dans les bureaux de la NBA. Dans le cadre de la réorganisation de leur « front office », les Cavaliers ont ainsi annoncé la promotion de l’Espagnol au poste d’assistant General Manager.

Il travaillera donc sous les ordres de Brandon Weems, lui-même promu GM, et de Koby Altman, président des opérations basket. Jon Nichols devient de son côté « Associate GM », tandis que Brendon Yu obtient, comme Jose Calderon, le titre d’assistant GM.

Pour l’ancien meneur de la Roja, cette promotion récompense quatre années passées à conseiller les dirigeants de Cleveland. Dans son communiqué officiel, la franchise explique qu’il a joué un rôle important pour aider le « front office » à atteindre ses objectifs, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Un retour à Cleveland en 2022

Avant de revenir chez les Cavaliers en 2022 comme conseiller spécial, Jose Calderon avait commencé sa reconversion du côté du syndicat des joueurs. Dès sa retraite en 2019, après 14 saisons NBA, il avait rejoint la NBPA comme assistant de la directrice exécutive Michele Roberts.

Une première expérience dans les coulisses qui lui avait permis de travailler sur la stratégie du syndicat et les problématiques des joueurs, avant de retrouver quelques années plus tard une franchise qu’il connaissait déjà.

Car Jose Calderon avait porté le maillot de Cleveland en 2017/18. Dans un rôle de vétéran, il avait disputé 57 rencontres de saison régulière avant d’accompagner LeBron James et ses coéquipiers jusqu’aux Finals NBA.

Au total, l’ancien international espagnol a joué 895 matches de saison régulière en NBA, notamment avec les Raptors, les Pistons, les Mavericks, les Knicks ou encore les Lakers.

Son influence au sein de l’organisation de Cleveland s’est encore illustrée ces derniers mois. Il a ainsi participé à la mise en place du « training camp » des Cavaliers en Espagne, organisé à The Embassy, à Fuengirola, un complexe dont il a accompagné le développement.