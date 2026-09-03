Les Cavaliers vont préparer leur saison… en Espagne

Après deux années passées à l’IMG Academy de Sarasota, en Floride, les Cavaliers vont changer radicalement de décor pour leur prochain camp d’entraînement. Direction l’Andalousie et plus précisément Fuengirola, près de Malaga, où la franchise s’entraînera à The Embassy.

Du 30 septembre au 5 octobre, Cleveland disposera de ce complexe devenu ces dernières années un lieu d’accueil pour des joueurs et des équipes de haut niveau.

« Le training camp est le moment où l’on pose les fondations d’une saison, et The Embassy offre à nos joueurs, nos entraîneurs et notre staff un environnement exceptionnel pour commencer ce travail », explique Koby Altman, le président des Cavaliers.

Le rôle de José Calderon

Le choix de Cleveland n’est pas totalement dû au hasard. José Calderon, qui avait terminé sa carrière NBA avec les Cavaliers en 2017/18, reste impliqué dans l’organisation de la franchise et a participé au développement de The Embassy aux côtés de l’ancien international espagnol Berni Rodriguez.

« Le centre s’est imposé comme une destination pour les talents et la performance de haut niveau », poursuit Koby Altman. « Et le fait d’avoir José Calderon, qui a joué un rôle essentiel dans son développement, au sein de notre organisation rend cette opportunité particulièrement intéressante pour notre équipe. »

Pour les Cavaliers, ce déplacement sera évidemment l’occasion de travailler la cohésion du groupe et les systèmes avant de revenir aux États-Unis pour la présaison.

Avant de traverser l’Atlantique, les joueurs participeront au traditionnel Media Day le 28 septembre à la Rocket Arena. Ils s’envoleront ensuite pour l’Espagne, avant de retrouver les États-Unis et les parquets NBA pour un premier rendez-vous de présaison fixé au 8 octobre face aux Celtics.