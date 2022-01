José Calderon rejoint l’organigramme de Cleveland

Encore du mouvement dans l’organigramme de Cleveland. Après le départ de l’un des directeurs sportifs de la franchise, Andrae Patterson, qui rejoint les Blazers pour devenir l’assistant du GM intérimaire Joe Cronin, les Cavaliers viennent d’annoncer le recrutement de José Calderon, en tant que conseiller de leur GM, Koby Altman.

Retiré des parquets depuis 2019, l’ancien meneur espagnol d’aujourd’hui 40 ans connaît plutôt bien la franchise de l’Ohio, puisqu’il y a évolué pendant un an, en 2017/18, aux côtés de LeBron James. Décrochant, au passage, sa seule participation aux Finals.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur une personne aussi expérimentée que José Calderon », a réagi, dans un communiqué, Koby Altman, qui vient d’être prolongé jusqu’en 2028 par les Cavs. « Sa connaissance de notre organisation et ses accomplissements en tant que basketteur seront précieux pour nous. Nous sommes impatients de pouvoir compter sur sa vision des choses et ses idées, de façon à permettre à cette équipe de continuer d’aller de l’avant et pour que l’on renforce nos efforts déjà entrepris pour rendre le succès durable, ici, à Cleveland. »

Après avoir passé 14 ans et 895 matchs en NBA (pour 8.9 points et 5.8 passes de moyenne), entre Toronto, Detroit, Dallas, New York, Los Angeles, Atlanta et Cleveland, José Calderon va donc découvrir un tout nouveau poste, lui qui opérait aux côtés de Michele Roberts et du syndicat des joueurs, depuis sa retraite.

À noter, pour finir, que l’Espagnol (triple médaillé olympique avec la « Roja ») reste, à ce jour, le joueur qui dispose du pourcentage de réussite aux lancers-francs le plus élevé de l’histoire, sur une saison : 98.1% en 2008/09 !