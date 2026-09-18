Brandon Weems, de l’ombre de LeBron James au poste de GM des Cavaliers

Une décennie après son arrivée dans les bureaux de Cleveland, Brandon Weems prend encore du galon. Selon ESPN, les Cavaliers ont décidé de promouvoir leur assistant GM au poste de General Manager. Il continuera de travailler sous les ordres de Koby Altman, président des opérations basket et prolongé jusqu’en 2030 l’an passé.

La promotion de Brandon Weems intervient après le départ de Mike Gansey, devenu en juin président des opérations basket des Sixers. Brandon Weems avait lui-même été nommé assistant GM en 2022, après avoir été directeur du scouting puis directeur du personnel des joueurs.

Dans ce rôle, il supervisait notamment le scouting NCAA et international ainsi qu’une partie du processus de Draft.

« Personne ne lui a rien donné »

Son ascension est d’autant plus remarquée que son nom est indissociable de celui de LeBron James. Les deux ont grandi à Akron et évolué ensemble à St. Vincent-St. Mary. La mère de Brandon Weems était même la marraine du « King ». Pourtant, comme l’avait rappelé Rich Paul cet été, son parcours ne se résume pas à cette proximité.

« Brandon Weems est pratiquement le frère de LeBron », expliquait l’agent au moment où son client réfléchissait à son avenir. « Personne ne lui a rien donné. Il a gagné sa place dans le front office des Cavaliers. » Avant d’insister : « Il a tout fait par lui-même et nous sommes extrêmement fiers de lui. »

Après sa carrière à Walsh University, Brandon Weems passe par les staffs de Kentucky, où il est présent lors du titre NCAA 2012, puis Drexel et Oakland. Cleveland l’engage comme scout en 2015, avant de le promouvoir directeur du scouting en 2017. Cinq ans plus tard, il devient assistant GM.

Un parcours effectué dans l’ombre, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des principaux décideurs d’une franchise qui vise toujours le titre autour de Donovan Mitchell et Evan Mobley. Et ironie de l’histoire : quelques semaines après que Rich Paul avait présenté Brandon Weems comme l’un des principaux arguments d’un possible retour de LeBron James à Cleveland, le « King » a finalement choisi Philadelphie… où travaille désormais Mike Gansey.