Les Lakers préparent une énorme hausse du prix des billets…

Si du côté des Knicks, l’envolée des prix a rapidement été calmée après l’explication de la franchise, qui plaidait l’erreur, il se peut qu’à Los Angeles, les tarifs pour assister aux rencontres des Lakers augmentent eux aussi, mais de manière totalement assumée.

Pourquoi ? Parce que le Wall Street Journal a obtenu les prévisions financières de la franchise, à la suite de son rachat pour 12,5 milliards de dollars par un groupe mené par Joshua Kushner et Bob Iger. Celles-ci ont été diffusées par Thrive Capital, la société d’investissement de Joshua Kushner.

Les nouveaux propriétaires annoncent ainsi à leurs futurs investisseurs qu’ils veulent porter la valorisation de la franchise autour de 30 milliards de dollars d’ici une décennie. Un objectif qui repose notamment sur l’hypothèse d’un doublement des droits télévisés !

Une trajectoire trop ambitieuse ? Pas forcément si on regarde le passé récent. En 2018, la franchise californienne était valorisée à 3,3 milliards de dollars. Huit ans plus tard, c’est presque quatre fois plus…

Une hausse moyenne de 66% du prix des billets ?

Les Lakers devraient générer 681 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année et les projections de leurs nouveaux propriétaires visent carrément 1,6 milliard à l’horizon 2037. Avec déjà 150 millions de dollars de revenus supplémentaires recherchés d’ici 2028.

Pour y parvenir, l’une des pistes consiste à reprendre le contrôle de la billetterie. À l’image des Dodgers, la franchise MLB également détenue par Mark Walter, les Lakers pourraient réduire la place des revendeurs et utiliser davantage une tarification dynamique, où le prix évolue en fonction de l’offre et de la demande…

Plutôt que de vendre un billet 100 dollars à un revendeur qui le cédera ensuite 200 dollars, les Lakers pourraient ainsi le commercialiser eux-mêmes à ce tarif et empocher directement la différence.

D’après le Wall Street Journal, environ 6 000 billets actuellement contrôlés par des revendeurs pourraient ainsi être récupérés directement par les Lakers. Conséquence selon ces projections : le prix moyen d’une place passerait de 217 à 361 dollars, soit une augmentation de 66% !