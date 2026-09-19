Les Warriors vont célébrer Don Nelson avec une « Nellie Night »

Les Warriors n’oublient pas Don Nelson, décédé le 9 août dernier à l’âge de 86 ans. Le 6 octobre, à l’occasion de leur premier match de présaison à domicile face aux Lakers, la franchise organisera une « Nellie Night » pour célébrer l’héritage de son ancien entraîneur.

Des anciens joueurs de Golden State et plusieurs membres de la famille de Don Nelson seront présents au Chase Center. Des hommages seront également diffusés au cours de la soirée, tandis qu’un pin’s commémoratif « Nellie » sera distribué à chaque spectateur.

Les Warriors ont également imaginé quelques clins d’œil plus originaux. Des porte-canettes décorés avec les différents logos portés par la franchise durant les passages de Don Nelson seront commercialisés en quantité limitée. Certaines buvettes proposeront aussi le « Nellie Ball Three-Pointer », une assiette de trois boulettes de bœuf à l’italienne vendue 13,35 dollars, en référence aux 1 335 victoires de l’entraîneur en saison régulière.

De « Run TMC » à « We Believe »

Don Nelson a passé onze saisons sur le banc de Golden State, en deux passages, entre 1988 et 1995 puis de 2006 à 2010. Avec 422 victoires en saison régulière, il demeure l’une des figures majeures de l’histoire de la franchise.

Son premier passage reste associé à l’équipe du « Run TMC », emmenée par Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Un trio offensif et spectaculaire qui incarnait parfaitement les principes de jeu de « Nellie ».

Plus d’une décennie après son départ, Don Nelson était revenu en Californie pour prendre les commandes des Warriors de « We Believe », avec notamment Mickaël Piétrus. Lors des playoffs 2007, Golden State avait créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire en éliminant au premier tour Dallas, meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires.

Les Warriors étaient alors devenus la première tête de série numéro 8 à éliminer une tête de série numéro 1 dans une série au meilleur des sept matchs. Les deux équipes avaient terminé la saison régulière avec 25 victoires d’écart, un record pour le vainqueur d’une série de playoffs.

La « Nellie Night » ne sera pas le seul hommage rendu à Don Nelson. Durant cette rencontre, puis tout au long de la saison 2026/27, les Warriors porteront sur leur maillot un patch commémoratif à son nom.