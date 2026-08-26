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Un patch hommage à Don Nelson sur le maillot des Warriors

Publié le 26/08/2026 à 17:49 Twitter Facebook

NBA – Comme les Blazers et les Kings pour Rick Adelman, les Warriors porteront cette saison un patch en mémoire de leur ancien coach Don Nelson, décédé le 9 août dernier.

On a appris que les Kings et les Blazers allaient porter un patch pour rendre hommage à Rick Adelman, décédé en juin dernier. Les Warriors vont faire de même pour Don Nelson, décédé le dimanche 9 août, à l’âge de 86 ans.

Un patch « Nellie », le surnom du coach, sera ainsi visible sur le maillot de Stephen Curry et de ses coéquipiers durant l’exercice 2026/27. Une attention particulière pour le meneur, puisque Stephen Curry avait justement été entraîné par Don Nelson lors de sa saison rookie, en 2009/10.

Don Nelson a effectué deux passages sur le banc de Golden State : le premier entre 1988 et 1995, puis le second entre 2006 et 2010, marqué notamment par l’épopée des « We Believe » en 2007.

Au total, le technicien a dirigé les Warriors pendant 865 matches, pour 422 victoires. Cela reste le troisième total de l’histoire de la franchise derrière Al Attles et Steve Kerr. Et au cours de sa très longue carrière, Don Nelson n’a davantage entraîné qu’une seule équipe : Milwaukee, entre 1976 et 1987, avec 884 rencontres sur le banc des Bucks.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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