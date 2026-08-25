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Les Blazers et les Kings porteront un patch pour honorer la mémoire de Rick Adelman

Publié le 25/08/2026 à 8:15 Twitter Facebook

NBA – L’ancien entraîneur, décédé en juin dernier, a profondément marqué l’histoire de Portland et Sacramento, qui lui rendront hommage tout au long de la prochaine saison.

Le 1er juin dernier, à l’âge de 79 ans, Rick Adelman est décédé. Figure majeure des bancs NBA pendant près de trois décennies, il a notamment laissé une empreinte profonde à Portland et Sacramento.

Avec les Blazers, Rick Adelman avait atteint les Finals à deux reprises, en 1990 et 1992. Quelques années plus tard, il avait transformé les Kings en candidats réguliers au titre, avec huit qualifications consécutives en playoffs entre 1999 et 2006.

Son équipe de Sacramento avait notamment remporté 61 matchs en 2001/02, avant de s’incliner lors d’une finale de conférence devenue mythique face aux Lakers.

Pour honorer sa mémoire, les deux franchises ont donc décidé de porter un patch « Adelman » sur leur maillot pendant toute la saison prochaine. Portland ira même plus loin puisque, le 15 décembre, à l’occasion de la réception des Nuggets, les Blazers organiseront une soirée spéciale en son honneur.

Un rendez-vous forcément particulier puisque Denver est désormais entraîné par son fils, David Adelman.

« Porter ce patch commémoratif tout au long de la saison est une manière significative de rendre hommage à son fantastique héritage et à ses contributions exceptionnelles », a expliqué la franchise de Sacramento.

« Peu de personnes ont eu un impact similaire sur les Blazers et sur Portland que Rick Adelman », soulignent de leur côté les Blazers.

Avec 1 042 victoires en saison régulière au cours de sa carrière d’entraîneur, Rick Adelman restera surtout associé à ces deux équipes, qu’il avait installées parmi les références de la Conférence Ouest à deux époques différentes.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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