Légende du coaching, Rick Adelman est décédé à 79 ans

La NBA pleure un de ses grands entraîneurs. Rick Adelman est mort à l’âge de 79 ans, a annoncé l’association des coachs. Hall of Famer depuis 2021, le père de David, l’actuel coach des Nuggets, restera comme un des techniciens les plus victorieux de l’histoire de la ligue. Les causes de son décès n’ont pas été communiquées.

Son empreinte sur le jeu dans les années 90, 2000 et 2010 restera marquante, même s’il ne lui a manqué qu’une bague pour parachever son œuvre sur les bancs.

Après une carrière de joueur pendant sept ans en NBA (entre San Diego, Portland, Chicago, New Orleans et Kansas City), Rick Adelman s’est rapidement orienté vers le coaching. Repéré par Jack Ramsay, le technicien de Portland, alors qu’il dirigeait une équipe de lycée, il est devenu une légende des Blazers.

Dès sa première saison complète en 1989/90, il emmène la franchise de l’Oregon en finale NBA, perdue 4-1 face aux « Bad Boys » de Detroit. Menés par Clyde Drexler, les Blazers s’approcheront une nouvelle fois du sacre deux ans plus tard avant de tomber contre Chicago (4-2).

La finale du fameux « shrug » de Michael Jordan, incandescent à 3-points lors de la première période du Game 1. « Rick était une des figures les plus influentes de l’histoire de la franchise » a réagi Portland.

L’artisan des Kings des années 2000

Après un court passage à Golden State, Rick Adelman aurait aussi pu connaître la gloire du côté de Sacramento (1998-2006), qu’il a emmené à des sommets que les Kings n’avaient plus atteint en une vingtaine d’années.

Avec un noyau autour de Chris Webber, Vlade Divac, Peja Stojakovic, Doug Christie, et Jason Williams puis Mike Bibby à la mène, il a développé un des jeux les plus attrayants de NBA au début des années 2000.

Mais cette fois, les Lakers et un scandale d’arbitrage les ont privés d’une participation aux Finals en 2002, avant de connaître un déclin progressif.

« Rick Adelman était un entraîneur adoré dont le leadership, la personnalité et la vision ont contribué à définir une ère des Kings qui a inspiré notre ville et captivé les fans du monde entier » a exprimé la franchise californienne. « Au cours de ses huit saisons à Sacramento, il a mené l’équipe à un succès sans précédent et a contribué à créer certains des moments les plus mémorables de l’histoire de la franchise. Pour toute une génération de fans des Kings, Coach Adelman a représenté le meilleur du basket à Sacramento, et il restera dans les mémoires pour la façon dont il a inspiré ceux qui l’entouraient, avec humilité, intégrité, gentillesse et une foi inébranlable dans le pouvoir du travail d’équipe. »

Dans le Top 10 des coachs les plus victorieux

La carrière de Rick Adelman s’est conclue avec quelques frustrations, de son passage à Houston (2007-2012) où les blessures de Tracy McGrady et Yao Ming l’ont empêché de faire des Rockets une des places fortes de l’Ouest, avant trois dernières saisons chez les Wolves (2011-2014) en reconstruction et sans participer aux playoffs.

Cela n’a pas empêché Rick Adelman d’inscrire son nom parmi les dix entraîneurs les plus victorieux de l’histoire (1 042, 58.2% de succès). Le père de David Adelman « était un brillant stratège et un professeur de ce sport, et une personne encore meilleure « a salué le Commissionner de la ligue, Adam Silver.