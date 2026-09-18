Sans Sonia Citron, les Mystics se promènent à Chicago

Déjà qualifiées pour les playoffs, les Mystics sont toujours en course pour avoir l’avantage du terrain, mais les joueuses de Sydney Johnson n’ont pas droit à l’erreur et devaient repartir de Chicago avec une victoire. Pendant les cinq premières minutes, le Sky fait jeu égal avec les Mystics, mais l’équipe de la capitale se détache juste après. Comme souvent, les Mystics s’appuient sur leurs intérieures. Kiki Iriafen enchaîne cinq points, dont un panier primé, et Washington se donne de l’air (15-9).

Après dix minutes, Chicago accuse toujours cinq points de retard. Sydney Taylor essaie de combler ce léger déficit avec des paniers derrière l’arc, mais Washington répond grâce à Shakira Austin et Kiki Iriafen (32-25). Les Mystics arrivent ensuite à creuser l’écart grâce à un tir primé de Georgia Amoore. Michaela Onyenwere tente de l’imiter, mais elle n’est pas en réussite, et Washington en profite pour continuer de prendre ses distances (45-36).

Washington déroule en deuxième mi-temps

À la mi-temps, Washington mène de onze points et l’écart continue de croître au retour des vestiaires. Dès la reprise, Shakira Austin trouve Georgia Amoore qui plante à 3-points. La meneuse profite ensuite de la défense laxiste du Sky pour se retrouver ouverte derrière l’arc et elle sanctionne à nouveau (59-45).

Washington pousse finalement son avance au-delà des vingt points après un 2+1 de Cotie McMahon. Le Sky revient à 13 longueurs au début du dernier acte, mais Chicago n’arrive pas à enchaîner. Alors qu’il reste plus de neuf minutes à jouer après un panier primé de Rachel Banham, l’attaque du Sky s’enraye et les joueuses de Tyler Marsh n’inscrivent que neuf points jusqu’au coup de sifflet final.

Washington profite de ce trou d’air pour tuer le match. Les Mystics reprennent vingt points d’avance grâce à un lay-up d’Alicia Florez. La rencontre vire à la démonstration dans ces dernières minutes. Les coéquipières de Sonia Citron, absente lors de cette rencontre, prennent jusqu’à 32 points d’avance pour finalement s’imposer 110 à 80.

Malgré cette victoire, Washington ne se rapproche pas des Aces et du Dream au classement puisque les deux formations se sont imposées, respectivement face au Storm et au Sun.