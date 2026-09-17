Montrezl Harrell raconte comment la « bulle » a fait exploser les Clippers

Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2023, Montrezl Harrell n’a plus foulé un parquet NBA. Après une saison entre la BIG3 et le championnat porto-ricain, il travaille pour retrouver une place dans la Grande Ligue.

En effet, l’intérieur a participé le week-end dernier à un camp des Rio Grande Valley Vipers, l’équipe de G-League des Houston Rockets. L’occasion pour lui de retrouver des sensations, comme il l’a détaillé à Scoop B.

« Honnêtement, dans l’ensemble, ça s’est bien passé. J’ai pu me rendre sur place, participer à quelques exercices, et la séance individuelle que j’ai effectuée avec le staff après l’entraînement s’est vraiment très bien déroulée. »

Le pivot pourrait donc prochainement retrouver la franchise où il a lancé sa carrière en NBA. Mais ce n’est toutefois pas à Houston qu’il s’est véritablement fait un nom.

Échangé aux Los Angeles Clippers à l’été 2017, il s’y est rapidement épanoui dans un rôle d’energizer, qu’il a conservé même après les arrivées en grande pompe de Kawhi Leonard et Paul George deux ans plus tard.

Les Clippers fauchés par la pandémie

Pour sa première saison au sein de cette superteam, il a brillé et été élu 6e Homme de l’Année. Mais collectivement, les Clippers n’ont pas répondu aux immenses attentes placées en eux, gâchant notamment une avance de 3-1 face aux Nuggets en demi-finale de conférence dans la bulle.

Un échec cuisant qui avait fait beaucoup de bruit à l’époque et qu’Harrell replace aujourd’hui dans le contexte très particulier de la pandémie et de l’interruption de la saison.

« Comment vouliez-vous que nous conservions une bonne alchimie alors que nous étions en train de jouer au basket et que nous avons soudainement dû tout arrêter pendant un mois ? Les gens ont dû rester chez eux. Nous ne pouvions ni aller à la salle ni nous retrouver. Qui n’aurait pas perdu ses automatismes et sa cohésion après ça ? »

D’autant que cette période fut particulièrement compliquée à traverser pour « Trez »…

« Beaucoup de choses se sont produites dans cette bulle. Certains ont perdu des proches : moi, j’ai perdu ma grand-mère » raconte-t-il. « Peu de gens le savent, mais j’ai manqué les cinq ou sept matchs de préparation avant le début des playoffs. Je suis revenu directement pour les séries face à Dallas puis Denver. Je n’avais absolument aucun rythme. Mentalement, je n’étais pas présent. Le basket n’était pas ma priorité à ce moment-là. Le staff et le GM me relançaient énormément pour que je revienne. Je voulais prendre la bonne décision pour mon équipe et ne pas abandonner mes coéquipiers, mais énormément de facteurs entraient en ligne de compte. »

Une relation cassée avec Paul George

Par la suite, les Clippers n’ont jamais concrétisé leurs ambitions de titre. Et Paul George, pour lequel la franchise avait sacrifié une énorme partie de son capital Draft, a régulièrement concentré les critiques.

Montrezl Harrell, lui, entretient toujours une relation glaciale avec l’ailier et estime que leur altercation durant la bulle a pesé dans la décision des Clippers de ne pas le conserver.

« Je ne fais aucun commentaire sur ce gars. Lui et moi, nous ne voyons pas les choses de la même manière et nous ne sommes pas en bons termes, donc je ne parle pas de lui. Très franchement, je m’en fiche. Je l’ai également expliqué dans l’interview rétrospective que j’ai accordée, lorsque j’ai raconté notre altercation pendant la bulle. J’ai le sentiment que cet incident a beaucoup pesé dans la décision des Clippers de ne pas me proposer un nouveau contrat l’année suivante. »

Ce n’est que cet été que les Clippers ont finalement mis un terme à ce cycle, en envoyant Kawhi Leonard à Toronto. Désormais, l’heure est à la reconstruction pour la franchise californienne.

Montrezl Harrell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 HOU 39 10 64.4 0.0 52.2 0.6 1.0 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 3.6 2016-17 HOU 58 18 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 2.2 0.3 0.8 0.7 9.1 2017-18 LAC 76 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 11.0 2018-19 LAC 82 26 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2.0 3.1 0.9 1.6 1.3 16.6 2019-20 LAC 63 28 58.0 0.0 65.8 2.6 4.5 7.1 1.7 2.3 0.6 1.7 1.1 18.6 2020-21 LAL 69 23 62.2 0.0 70.7 2.3 3.9 6.2 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 13.5 2021-22 * All Teams 71 23 64.5 23.5 71.6 2.1 4.0 6.1 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 13.1 2021-22 * WAS 46 24 64.5 26.7 72.7 2.1 4.6 6.7 2.1 1.9 0.4 1.1 0.7 14.1 2021-22 * CHA 25 21 64.5 0.0 69.2 2.1 2.8 4.9 2.0 2.0 0.4 0.9 0.5 11.4 2022-23 PHL 10 12 50.0 0.0 70.0 0.6 1.5 2.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0.5 4.0 Total 468 21 61.9 11.7 66.2 1.9 3.4 5.2 1.4 2.1 0.5 1.1 0.8 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.