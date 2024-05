L’énorme tuile pour Montrezl Harrell !

Montrezl Harrell sera passé du rires aux larmes en l’espace de deux semaines. Prolongé pour une saison et un peu moins de trois millions de dollars le 17 juillet dernier, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA s’est retrouvé sur le flanc et possiblement pour assez longtemps deux semaines plus tard.

Les résultats de son IRM passée mercredi suite à un gonflement de genou droit ont été sans appel : selon The Athletic, Montrezl Harrell souffre de déchirures du ligament croisé antérieur et d’un ménisque, blessure survenue lors d’entraînements estivaux.

C’est un gros coup dur pour le joueur de 29 ans qui n’avait été prolongé que d’un an et qui va sans doute devoir passer par une longue convalescence. Il faut compter 9 à 12 mois d’absence après l’opération, et ce n’est pas certain qu’on le voie la saison prochaine.

Pour Philly, ça reste un moindre mal puisque la franchise de Pennsylvanie a blindé sa rotation au poste 5 derrière Joel Embiid avec Mo Bamba et Paul Reed, finalement resté malgré l’offre du Jazz.

Montrezl Harrell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 HOU 39 10 64.4 0.0 52.2 0.6 1.0 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 3.6 2016-17 HOU 58 18 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 2.2 0.3 0.8 0.7 9.1 2017-18 LAC 76 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 11.0 2018-19 LAC 82 26 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2.0 3.1 0.9 1.6 1.3 16.6 2019-20 LAC 63 28 58.0 0.0 65.8 2.6 4.5 7.1 1.7 2.3 0.6 1.7 1.1 18.6 2020-21 LAL 69 23 62.2 0.0 70.7 2.3 3.9 6.2 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 13.5 2021-22 * All Teams 71 23 64.5 23.5 71.6 2.1 4.0 6.1 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 13.1 2021-22 * WAS 46 24 64.5 26.7 72.7 2.1 4.6 6.7 2.1 1.9 0.4 1.1 0.7 14.1 2021-22 * CHA 25 21 64.5 0.0 69.2 2.1 2.8 4.9 2.0 2.0 0.4 0.9 0.5 11.4 2022-23 PHL 10 12 50.0 0.0 70.0 0.6 1.5 2.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0.5 4.0 Total 468 21 61.9 11.7 66.2 1.9 3.4 5.2 1.4 2.1 0.5 1.1 0.8 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.