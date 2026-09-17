DeMar DeRozan : « C’est presque fini »

À force de voir les saisons défiler, DeMar DeRozan a adopté un nouveau mantra : « C’est presque fini ». Pas par pessimisme, mais pour se rappeler que sa carrière en NBA ne sera pas éternelle.

« Ce n’est pas quelque chose de négatif. C’est quelque chose de beau », explique-t-il à The Athletic. « On ne peut pas faire ça éternellement. Tant qu’on y est, il faut tout donner. »

À 37 ans, le sextuple All-Star va entamer sa 18e saison NBA, la première avec les Nuggets. Libéré par Sacramento puis recruté par Denver, il reconnaît que cet été l’a obligé à regarder sa « mortalité » de basketteur en face.

« Est-ce que c’est la fin ? »

« Est-ce que j’approche de la fin avec le basket ? Est-ce que c’est terminé ? Qu’est-ce qui m’attend après ? », raconte-t-il. Des questions apparues après son départ des Kings, avant que Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon ne l’appellent avant sa signature à Denver.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, je n’aurais jamais imaginé jouer aussi longtemps », poursuit-il. « C’est une bénédiction. »

Mais DeMar DeRozan prépare déjà la suite. Depuis sa prise de parole sur la dépression en 2018, il est devenu l’une des principales voix de la NBA sur la santé mentale. Il a depuis publié Above The Noise et lancé la série YouTube.

« Nous avons tous une histoire »

Il veut désormais transformer la parole en actions, notamment auprès des jeunes hommes. Et les retours qu’il reçoit donnent du sens à cette mission. Un étudiant lui a récemment expliqué que ses mots l’avaient aidé à se sentir compris. Un autre lui a simplement lancé : « Tu m’as sauvé la vie ».

Un père lui a aussi raconté que son fils avait envisagé le suicide avant de découvrir son témoignage. « Cela représente énormément pour moi », confie-t-il. « Je ne fais souvent que parler honnêtement de ce que je traverse. Même si ça n’aide qu’une seule personne, c’est utile. »

Pour l’après-NBA, il imagine raconter ces histoires par le cinéma, l’écriture ou l’image. « Nous avons tous une histoire », résume-t-il. Et avant de passer à autre chose, DeMar DeRozan veut encore profiter du temps qui lui reste dans la Grande Ligue : « Je suis loin d’être parfait. J’ai encore mes mauvais jours. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.