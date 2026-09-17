Willie Green et Garrett Temple dans le staff de Dusty May à Dallas

Les Mavericks ont officiellement dévoilé le staff qui entourera Dusty May pour sa première saison à la tête de l’équipe. Comme annoncé durant l’été, Willie Green occupera le rôle de premier assistant.

Garrett Temple, Joe Boylan, Drew Williamson, Mody Maor, Rob Fodor et Sam Hershberger compléteront le banc texan. Nate Mitchell exercera pour sa part une double fonction : assistant de Dusty May et entraîneur principal des Texas Legends, la formation de G-League affiliée aux Mavericks.

Les anciens joueurs Tyson Chandler et Quincy Acy poursuivront également leur travail dans le développement individuel des joueurs.

L’expérience de Willie Green pour épauler Dusty May

L’arrivée de Willie Green offrira à Dusty May l’expérience d’un ancien «head coach». Le technicien de 45 ans avait dirigé les Pelicans pendant quatre saisons complètes, avec deux qualifications pour les playoffs, avant d’entamer une cinquième campagne à la tête de l’équipe.

Son passage à La Nouvelle-Orléans s’était achevé brutalement la saison dernière. Willie Green avait été licencié après seulement 12 rencontres et un bilan de deux victoires pour dix défaites.

Également courtisé par les Warriors pour rejoindre le staff de Steve Kerr, il a finalement choisi Dallas, où son expérience de la NBA devrait être précieuse auprès d’un entraîneur principalement passé par le basket universitaire.

Garrett Temple passe directement du terrain au banc

Le nouveau staff des Mavericks marque également le début de la reconversion de Garrett Temple. Le vétéran a mis un terme à sa longue carrière de joueur après trois dernières saisons passées à Toronto. Il retrouvera à Dallas Masai Ujiri, ancien président des Raptors devenu le patron des Mavericks. À 40 ans, Garrett Temple apportera sa connaissance récente du vestiaire et son expérience de joueur passé par de nombreuses franchises.

Joe Boylan possède lui aussi une solide expérience comme assistant en NBA. Il travaillait encore à Memphis lors de la saison 2024/25. Drew Williamson connaît déjà Dusty May puisqu’il faisait partie de son staff à Michigan, tandis que Mody Maor arrive du Japon, où il entraînait depuis deux saisons.

Dallas a également recruté Rob Fodor comme assistant et entraîneur spécialisé dans le tir. Il quitte le Heat après vingt années passées au sein de l’organisation floridienne, où il était notamment devenu le premier entraîneur du tir à plein temps de l’histoire de la franchise. Sam Hershberger complète ce staff particulièrement large, pensé pour entourer Dusty May de profils très différents.