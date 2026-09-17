Deux nouveaux coloris pour la SHAI 001

La SHAI 001 continue de faire l’actualisation en cette rentrée avec deux nouveaux coloris pour la fin du mois.
Après avoir marqué l’été avec sa gamme «Lace up» on retrouve cette fois le design extérieur initial avec le zip sur ces deux versions «Shroud». Le coloris «Spark» se présente en blanc-gris et jaune tandis que la version «Shock» se distingue en noir et vert fluo.
Les deux prochains coloris de la SHAI 001 seront disponibles à partir du 24 septembre en France au prix de 130 euros sur le site officiel de Converse.
Notre test de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.