Deux nouveaux coloris pour la SHAI 001

La SHAI 001 continue de faire l’actualisation en cette rentrée avec deux nouveaux coloris pour la fin du mois.

Après avoir marqué l’été avec sa gamme «Lace up» on retrouve cette fois le design extérieur initial avec le zip sur ces deux versions «Shroud». Le coloris «Spark» se présente en blanc-gris et jaune tandis que la version «Shock» se distingue en noir et vert fluo.

Les deux prochains coloris de la SHAI 001 seront disponibles à partir du 24 septembre en France au prix de 130 euros sur le site officiel de Converse.