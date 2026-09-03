Un troisième coloris pour la SHAI 001 « Lace Up »

Après le design initial « zippé », puis la version premium 100% cuir, Converse en est à la troisième déclinaison de la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander.
Baptisée « Lace Up », cette SGA 001 a pour particularité de remplacer la fermeture éclair par des lacets. Le modèle était apparu aux pieds de SGA sous cette nouvelle configuration lors de la fenêtre internationale de début juillet avec le Canada.
Le troisième coloris « Cheetah » de cette SHAI 001 « Lace Up » sort aujourd’hui. On retrouve la base beige « historique » de la paire, et des finitions en vert « Volt » et en bleu ciel, au niveau du col, tandis que la languette est habillée d’un imprimé guépard.
La SHAI 001 Lace Up « Cheetah » est disponible sur le site officiel de Converse depuis aujourd’hui au prix de 110 euros.
Notre test de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.