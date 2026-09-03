Un troisième coloris pour la SHAI 001 « Lace Up »

Après le design initial « zippé », puis la version premium 100% cuir, Converse en est à la troisième déclinaison de la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander.

Baptisée « Lace Up », cette SGA 001 a pour particularité de remplacer la fermeture éclair par des lacets. Le modèle était apparu aux pieds de SGA sous cette nouvelle configuration lors de la fenêtre internationale de début juillet avec le Canada.

Le troisième coloris « Cheetah » de cette SHAI 001 « Lace Up » sort aujourd’hui. On retrouve la base beige « historique » de la paire, et des finitions en vert « Volt » et en bleu ciel, au niveau du col, tandis que la languette est habillée d’un imprimé guépard.

La SHAI 001 Lace Up « Cheetah » est disponible sur le site officiel de Converse depuis aujourd’hui au prix de 110 euros.