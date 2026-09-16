Bruce Brown dans la bataille pour les dernières places aux Knicks

Les Knicks continuent d’empiler les candidats à leurs dernières places. Après John Konchar et Drew Eubanks, New York a annoncé la signature de Bruce Brown avec un contrat « Exhibit 9 ».

Un accord qui ne garantit rien au joueur de 30 ans puisque ce type de contrat sert avant tout à inviter un joueur au « training camp », en limitant les risques financiers pour la franchise en cas de blessure. Et Bruce Brown ne sera pas le seul dans cette situation puisque Ochai Agbaji a lui aussi signé un Exhibit 9 avec les champions en titre !

À 26 ans, l’ancien 14e choix de la Draft 2022 sort d’une saison partagée entre Toronto et Brooklyn. Après avoir tourné à 10,4 points à 40% à 3-points en 2024/25, il a nettement reculé la saison passée, même s’il avait retrouvé davantage d’efficacité après son arrivée chez les Nets.

Un déclassement étonnant pour Bruce Brown

Bruce Brown possède une expérience bien supérieure. Champion NBA avec Denver en 2023, l’arrière/ailier était revenu chez les Nuggets l’été dernier après des passages par Indiana, Toronto et New Orleans.

Il a surtout disputé les 82 matchs de saison régulière en 2025/26, compilant 7,9 points, 3,9 rebonds, 2,1 passes et 1,0 interception en 24 minutes de moyenne, avec 47,5% de réussite au tir et près de 39% à 3-points. Un profil qui intéressait encore les Lakers fin août.

Sa polyvalence, son expérience et sa capacité à défendre plusieurs postes constituent de sérieux arguments. Mais avec John Konchar, Ochai Agbaji ou Drew Eubanks, la concurrence au camp d’entraînement sera féroce…

Bruce Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 19:35 39.8 25.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28:10 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BKN 65 22:19 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BKN 72 24:38 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 28:30 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 IND 33 29:44 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 2023-24 TOR 34 26:02 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.6 2024-25 NO 23 24:44 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 2.0 0.7 0.9 0.3 8.2 2024-25 TOR 18 19:37 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 8.4 2025-26 DEN 82 24:22 47.5 38.5 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 2.4 1.0 1.1 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.