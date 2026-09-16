Les Knicks signent John Konchar et mettent Drew Eubanks à l’essai

À l’approche de leur camp d’entraînement, les Knicks s’activent pour compléter leur effectif. New York a ainsi trouvé un accord avec John Konchar, qui a accepté un contrat d’un an, selon Shams Charania.

Également suivi par Miami, Orlando et Toronto, l’ancien joueur des Grizzlies n’a pas souhaité attendre une éventuelle proposition du Heat. Son arrivée permet à New York de compter désormais 14 joueurs sous contrat standard. Dans l’immédiat, les Knicks ne devraient toutefois pas attribuer leur quinzième et dernière place en raison de leur proximité avec le deuxième « apron ».

La nature exacte des garanties offertes par New York n’a pas encore été précisée. Quoi qu’il arrive, John Konchar percevra les 6,17 millions de dollars de son précédent contrat, intégralement garanti par Minnesota.

Un profil de complément pour les champions

À 30 ans, John Konchar arrive avec un profil de complément susceptible de s’intégrer facilement au collectif new-yorkais. En six saisons et demie à Memphis, l’arrière-ailier s’était imposé comme un joueur de rotation fiable, capable de contribuer sans monopoliser le ballon.

Les Knicks ont également trouvé un accord avec Drew Eubanks pour un contrat d’un an, cette fois non garanti. Le pivot de 29 ans devra donc profiter du camp d’entraînement pour convaincre le staff de le conserver, face à une concurrence composée d’une demi-douzaine de joueurs.

Passé par San Antonio, Portland, Phoenix, Utah, les Clippers et Sacramento, il tournait la saison dernière à 5,0 points, 3,0 rebonds et 0,6 contre en 13 minutes avec les Kings.

John Konchar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 19 9:32 64.9 50.0 50.0 0.9 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8 2020-21 MEM 43 13:22 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3 2021-22 MEM 72 17:57 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.3 0.6 0.4 0.3 4.8 2022-23 MEM 72 20:45 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.3 5.1 2023-24 MEM 55 21:20 42.3 31.7 84.0 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 0.8 0.9 4.3 2024-25 MEM 46 12:08 45.1 37.1 87.5 0.8 2.5 3.3 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 2.4 2025-26 UTA 26 26:09 44.5 25.0 77.4 2.1 3.6 5.7 3.0 1.9 2.0 0.8 1.0 5.9 2025-26 MEM 30 14:30 52.1 33.3 61.5 0.7 2.4 3.1 1.3 1.0 1.0 0.5 0.4 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.