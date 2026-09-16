Elfrid Payton aura également sa chance à Sacramento

Après le départ, à l’issue de la saison passée, de Russell Westbrook, qui a ensuite pris sa retraite, et pour entourer le rookie Darius Acuff Jr., septième choix de la dernière Draft, les Kings avaient la volonté de recruter un meneur de jeu d’expérience. Plusieurs noms ont été évoqués : Cam Payne, Ben Simmons, Elfrid Payton, et même Victor Oladipo, qui a carrément pris la plume pour obtenir une nouvelle chance.

On sait depuis peu que le second cité a obtenu un contrat d’un an et 3.5 millions de dollars, pas garanti du tout et dont les premiers dollars ne tomberont que s’il est toujours dans le groupe lors du premier soir de la saison régulière…

Comme l’assurance de pouvoir compter sur Ben Simmons n’est pas certaine, les Kings ont décidé de s’offrir une nouvelle solution, en offrant la même situation à Elfrid Payton, nous apprend HoopsHype. Les deux camps sont tombés d’accord sur un contrat, mais la place du meneur de jeu de 32 ans n’est pas assurée. Il devra la gagner, peut-être au détriment de celle de l’ancien de Philadelphie.

Pour Scott Perry, le GM de Sacramento, cette possible recrue est une vieille connaissance puisqu’il a connu l’ancien des Pelicans à Orlando, l’année où ce dernier a été drafté, en 2014, puis à New York, en le signant en 2019.

Elfrid Payton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 82 30 42.5 26.2 55.1 1.3 3.0 4.3 6.5 2.4 1.7 2.5 0.2 8.9 2015-16 ORL 73 29 43.6 32.6 58.9 1.1 2.5 3.6 6.4 2.2 1.2 2.4 0.3 10.7 2016-17 ORL 82 29 47.1 27.4 69.2 1.1 3.6 4.7 6.5 2.2 1.1 2.2 0.5 12.8 2017-18 * All Teams 63 29 49.3 32.6 64.9 1.0 3.3 4.4 6.2 2.3 1.3 2.7 0.4 12.7 2017-18 * ORL 44 29 52.0 37.3 63.2 1.1 2.9 4.0 6.3 2.2 1.5 2.6 0.4 13.0 2017-18 * PHX 19 29 43.5 20.0 68.5 0.9 4.4 5.3 6.2 2.6 1.0 2.8 0.3 11.8 2018-19 NOP 42 30 43.4 31.4 74.3 1.2 4.1 5.2 7.6 1.9 1.1 2.7 0.4 10.6 2019-20 NYK 45 28 43.9 20.3 57.0 1.2 3.6 4.7 7.2 2.0 1.6 2.1 0.4 10.0 2020-21 NYK 63 24 43.2 28.6 68.2 1.0 2.4 3.4 3.2 1.8 0.8 1.6 0.1 10.1 2021-22 PHX 50 11 38.3 22.2 37.5 0.4 1.3 1.8 2.0 0.8 0.5 0.9 0.1 3.0 Total 500 27 44.7 28.7 62.3 1.1 3.0 4.0 5.7 2.0 1.2 2.2 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.