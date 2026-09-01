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À 34 ans, Victor Oladipo écrit directement aux GM pour réclamer une dernière chance

Publié le 1/09/2026 à 16:29 Twitter Facebook

NBA – Sans contrat à 34 ans, Victor Oladipo s’adresse directement aux dirigeants NBA. Après trois années à reconstruire son corps et son rapport au basket, l’ancien All-Star assure qu’il est enfin prêt à revenir et demande simplement une occasion de le prouver.

Victor Oladipo« Chers GMs NBA ». Victor Oladipo ne prend même pas de détour. Dans une longue lettre publiée ce lundi dans The Players’ Tribune, l’ancien arrière des Pacers s’adresse directement aux dirigeants des 30 franchises, avec un objectif : convaincre l’une d’elles de lui offrir une nouvelle chance.

« Je crois que mon corps est enfin prêt », écrit-il. « Je crois que j’ai encore du très bon basket, et surtout du basket qui fait gagner, devant moi. » Puis il formule clairement sa demande : « Ce que je demande aujourd’hui, c’est une opportunité de le prouver. »

Cela fait pourtant plus de trois ans que Victor Oladipo n’a plus joué en NBA. Son dernier match remonte aux playoffs 2023 avec Miami, lorsqu’il s’était rompu le tendon rotulien du genou gauche. Une nouvelle grave blessure après la rupture du tendon du quadriceps droit qui avait brutalement stoppé son ascension en janvier 2019.

À l’époque, Victor Oladipo sortait de la meilleure saison de sa carrière avec Indiana : 23.1 points de moyenne, le trophée de Most Improved Player, une place dans la All-NBA Third Team et la All-Defensive First Team.

Un exemple pour sa fille

Pendant longtemps, il a donc cherché à redevenir ce joueur-là. Mais sa blessure de 2023 a modifié son approche. « J’essayais tellement fort de revenir là où j’étais », reconnaît-il, avant d’expliquer qu’il lui fallait finalement « arrêter de poursuivre le fantôme de ce qui aurait pu être ».

Depuis, le deuxième choix de la Draft 2013 assure avoir travaillé autant sur son physique que sur son mental, évoquant notamment la thérapie. « Le basket m’a brisé le cœur pendant un moment », confie-t-il.

Après avoir déjà organisé un workout devant plusieurs franchises à l’été 2025, puis retrouvé la compétition avec Guangzhou avant de rejoindre la G-League, Victor Oladipo estime désormais être prêt pour une nouvelle étape.

À 34 ans, son retour n’est d’ailleurs plus seulement une affaire de basket. Victor Oladipo explique vouloir servir d’exemple à sa fille Naomi, âgée de quatre ans et demi. Pas à travers celui qui défiait LeBron James en playoffs ou celui qui devenait All-Star, mais à travers « cette version » de lui-même : celle qui a été mise à terre à plusieurs reprises sans jamais cesser de remonter.

Reste désormais à savoir si un dirigeant NBA sera convaincu. « Peut-être qu’une équipe me donnera une chance. Peut-être qu’aucune ne le fera », admet-il. Mais Victor Oladipo est décidé à aller au bout de sa tentative. « Mon histoire avec le basket, de la première page à la dernière, c’est une histoire d’amour. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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