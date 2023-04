Victor Oladipo souffre à nouveau d’une rupture d’un ligament du genou !

On craignait le pire à la vue des images, et hélas, l’IRM a confirmé que Victor Oladipo s’était gravement blessé dans la 3e manche face aux Bucks. L’arrière du Heatr souffre d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche, et le malheureux Oladipo va de nouveau subir une opération et manquer plusieurs mois de compétition. Le dernier joueur à avoir subi une telle blessure était Andre Roberson, et l’ancien défenseur du Thunder avait mis plus de deux ans à s’en remettre, sans jamais vraiment reprendre sa carrière.

On écrit « malheureux » car l’ancien All-Star cumule les blessures aux genoux depuis 2019, et il n’a joué que 102 matches depuis quatre ans ! Arrivé il y a deux ans au Heat dans un échange, il avait prolongé pour deux ans en juillet 2022 et il dispose d’une « player option » pour la saison prochaine.

Pour Miami, c’est un deuxième joueur en moins puisque Tyler Herro s’est cassé la main dans le Game 1 de cette même série face aux Bucks. Opéré vendredi, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA manquera six semaines de compétition, et ne pourra reprendre le chemin des terrains qu’en cas d’une éventuelle participation aux Finals.

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 2022-23 MIA 42 26 39.7 33.0 74.7 0.4 2.7 3.1 3.5 2.4 1.4 2.1 0.3 10.7 Total 504 32 43.6 34.7 78.8 0.6 3.9 4.5 3.9 2.4 1.6 2.5 0.5 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.