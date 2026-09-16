France – Team USA, un succès d’audience des deux côtés de l’Atlantique

La première finale mondiale de l’histoire des Bleues aura trouvé son public des deux côtés de l’Atlantique. Deux jours après les excellents chiffres enregistrés en France, les audiences américaines de la victoire de Team USA face à la France (97-79) ont en effet été dévoilées dans un communiqué de TNT Sports.

Et la rencontre a réuni 1,2 million de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis, avec un pic à 1,5 million.

Il s’agit tout simplement du troisième match de Coupe du monde féminine le plus regardé de l’histoire à la télévision américaine. Et les deux premières places sont également occupées par des rencontres de cette édition 2026, dont le succès américain très compliqué face à l’Italie, suivi par 1,3 million de personnes en moyenne.

La performance est d’autant plus notable que la finale était diffusée en pleine journée aux États-Unis : 14h00 sur la côte Est et seulement 11h00 sur la côte Ouest. Un créneau particulièrement concurrentiel puisque huit rencontres de la première journée de NFL avaient débuté une heure plus tôt, tandis que la finale masculine de l’US Open entre Alexander Zverev et Ben Shelton commençait exactement au même moment, à 14h00 sur ABC…

« Ce n’est pas seulement ce formidable tournoi, mais aussi le sport féminin qui est entré dans la lumière ces trois ou quatre dernières années », estime en effet Craig Barry, responsable des contenus de TNT Sports.

Le changement d’échelle est spectaculaire : en 2022, la finale entre Team USA et la Chine n’avait attiré que 446 000 téléspectateurs sur ESPN. En France, la finale de dimanche avait de son côté rassemblé 1,42 million de téléspectateurs sur TMC, avec un pic à 1,8 million. Une finale historique sur le terrain… et devant les écrans.