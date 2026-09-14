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La finale des Bleues rassemble 1,4 million de téléspectateurs sur TMC

Publié le 14/09/2026 à 13:06 Twitter Facebook

Coupe du monde – La première finale mondiale de l’histoire de l’équipe de France féminine a trouvé son public. La défaite des Bleues face à Team USA (97-79) a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs en moyenne sur TMC, avec un pic à 1,8 million.

L'Equipe de FranceLes Bleues n’ont pas réussi à faire tomber Team USA en finale de la Coupe du monde, mais elles ont attiré du monde devant les écrans. Diffusée en clair dimanche soir sur TMC, la rencontre a ainsi réuni 1,4 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 1,8 million, selon les chiffres communiqués par le groupe TF1.

La chaîne s’est ainsi placée en tête des chaînes de la TNT pendant cette finale de la Coupe du monde, qui constituait déjà un événement historique pour le basket français.

Pour la première fois de toute leur histoire, les Françaises disputaient en effet une finale mondiale. L’intérêt du public avait déjà commencé à monter pendant la phase de poules. Le premier match des Bleues, face à la Hongrie, avait ainsi rassemblé 213 000 téléspectateurs sur TFX.

Le lendemain, la victoire face à la Corée du Sud (95-69) avait attiré 265 000 téléspectateurs en moyenne sur TMC, soit 1,8% de part d’audience. Le groupe TF1 avait de son côté communiqué sur environ 300 000 téléspectateurs et surtout un pic à 500 000. Aucun chiffre d’audience n’a en revanche été communiqué publiquement pour Nigeria – France, troisième et dernier match de poule programmé un lundi à 14h30.

Des parts d’audience en hausse continue

Le quart de finale remporté face à la Chine (90-61), programmé jeudi à 14h30, avait rassemblé 146 000 téléspectateurs sur TMC, mais 3% de part d’audience sur cette tranche horaire moins dense.

Deux jours plus tard, la demi-finale face à l’Allemagne, samedi à 16h30, avait réuni 424 000 téléspectateurs, soit 5,9% de part d’audience. Avant donc un véritable changement d’échelle pour la finale, suivie par plus de trois fois plus de téléspectateurs.

Au-delà de l’audience globale, TF1 souligne également les très bonnes performances de la finale auprès des publics plus jeunes. TMC s’est classée deuxième chaîne nationale sur les 15-34 ans et les hommes de 25 à 49 ans, avec 16% de part d’audience, ainsi que troisième chaîne nationale sur les 25-49 ans (13%).

Des chiffres qui viennent conclure un Mondial historique pour Gabby Williams et ses coéquipières, médaillées d’argent après avoir emmené l’Equipe de France féminine plus loin que jamais dans une Coupe du monde.

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