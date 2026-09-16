Adam Silver veut absolument garder les Blazers à Portland

Si ces derniers mois ont été marqués par une incertitude constante autour de l’avenir des Blazers, la franchise pourrait finalement bien rester dans l’Oregon.

D’une part, car les tensions entre le propriétaire de l’équipe, Tom Dundon, et le maire de la ville, Keith Wilson, se sont apaisées, mais aussi car c’est le souhait d’Adam Silver, commissionnaire de la NBA.

« Je veux commencer par dire que c’est à la fois mon désir et ma conviction de penser que les Trail Blazers peuvent réussir à Portland », a-t-il débuté. Un enjeu d’autant plus important que, depuis le début de son mandat en 2014, aucune franchise n’a eu besoin d’être relocalisée, et qu’il considérerait un départ de Portland comme un échec.

« On a besoin d’une arène ultramoderne »

« Je comprends qu’auparavant, notamment sous David Stern, il y a eu des moments où il était nécessaire que certaines équipes soient relocalisées. Je ne veux pas en faire un motif de fierté pour moi. Mais je vais être direct : je verrais cela comme un échec si l’équipe ne restait pas à Portland. »

D’autant plus que les Blazers sont, depuis leur arrivée dans la Grande Ligue en 1970, l’une des rares franchises à ne jamais avoir changé ni de nom ni de ville. De quoi créer un base de fans fidèles.

« Au fil des années, j’ai passé beaucoup de temps au sein de cette communauté. Ils ont montré un soutien incroyable aux Portland Trail Blazers. Ils font partie des meilleurs fans de toute la ligue. »

Malgré son attachement pour les supporters de l’Oregon, Adam Silver n’a pas pu éviter l’éléphant dans la pièce : les Blazers ont bel et bien besoin d’une nouvelle salle.

« Que ça soit pour les Blazers ou le Fire (la franchise WNBA basée à Portland), on a besoin d’une arène ultramoderne. À l’heure actuelle, peu importe la stat choisie, le Moda Center se retrouve en bas du classement. C’est quelque chose dont tout le monde s’est rendu compte dans la communauté. Même au-delà du basket. »

Le feuilleton n’est pas terminé

Pour que tout puisse être réglé, il faut que Tom Dundon et Keith Wilson trouvent un accord autour de la rénovation du Moda Center. Si la ville a donné son accord pour participer financièrement aux travaux, le contentieux concerne surtout le loyer que doivent payer les Blazers pour y évoluer : 3,1 millions de dollars par an.

La situation doit être réglée d’ici le 31 décembre 2026 pour débloquer les 365 millions de dollars promis par l’État de l’Oregon. Une priorité pour le commissionner, directement impliqué dans les discussions entre les deux parties.

« J’espère qu’on pourra faire descendre la température dans ces négociations. J’ai eu l’opportunité de passer un certain temps avec Tom Dundon, qui est présent à New York. On a discuté de cette situation à l’une de nos réunions. Il a pu échanger avec d’autres propriétaires qui ont traversé des négociations similaires. J’offre mon temps et mes bureaux pour venir en aide aux deux parties » a d’ailleurs conclu le patron de la NBA.