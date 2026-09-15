Malgré l’apaisement, l’avenir des Blazers à Portland reste fragile

Depuis plusieurs mois, le propriétaire des Blazers, Tom Dundon, et le maire de Portland, Keith Wilson, négocient autour de l’avenir de la franchise dans l’Oregon. Et après de fortes tensions, le dialogue a repris.

À la mi-août, la municipalité de Portland avait notamment débloqué 120 millions de dollars pour participer à la rénovation du Moda Center.

Mais tous les sujets de désaccord ne sont pas encore réglés. Parmi eux figurent le futur bail du Moda Center et le loyer annuel de 3.1 millions de dollars que les Blazers versent actuellement à la municipalité pour occuper la salle.

Un accord doit surtout être trouvé avant le 31 décembre 2026 pour permettre au projet de rénovation de bénéficier des 365 millions de dollars promis par l’État de l’Oregon. Pour avancer, Keith Wilson échange désormais avec Tom Dundon deux fois par semaine, même si le maire de Portland estime que ça devrait être encore plus régulier…

« Les choses avancent plus lentement que ce que nous voudrions, mais elles avancent. C’est un progrès », souligne Keith Wilson. « Nous devons échanger sur beaucoup de sujets et c’est ce que nous faisons actuellement. La bonne nouvelle, c’est que nous échangeons et que nous ne sommes plus campés sur nos positions en nous disant : ‘C’est fini’. Ces jours-là sont derrière nous. »

Après plusieurs mois de tensions, les deux camps semblent donc s’être rapprochés. Mais la menace d’un départ n’a pas disparu puisque les Blazers pourraient toujours quitter Portland après le 11 octobre 2030, date à laquelle leur bail actuel prendra fin. Keith Wilson veut rester optimiste, tout en reconnaissant que le temps presse.

« Nous sommes en pleine négociation et je ne dirais pas que c’est une affaire déjà conclue », précise-t-il. « Cette relation est précaire, tout comme notre capacité à garder les Blazers à Portland. Nous n’avons aucune garantie. Nous faisons face à plusieurs obstacles, et le temps en fait partie. Chaque discussion est fragile, mais nous sommes présents à chaque fois qu’il faut l’être pour mener ces échanges difficiles mais importants. »