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La Luka 5 « Graffiti » en approche

Publié le 16/09/2026 à 9:46 Twitter Facebook

Jordan Brand – La cinquième chaussure signature de Luka Doncic adopte ici un style urbain en noir et blanc. Dispo ce week-end sur Basket4Ballers.

Après un été passé en Slovénie pour recharger les batteries et profiter de ses filles, Luka Doncic s’apprête à revenir fort pour entamer le « training camp » des Lakers.

C’est également l’occasion pour Joardan Brand de remettre la Jordan Luka 5 au goût du jour avec un coloris baptisé «Graffiti», dans le style « playground ». Une façon de rendre hommage à la culture urbaine pour conclure l’été, alors que les tournois estivaux comme le Quai 54, où Luka Doncic a déjà été invité par le passé, ont pris le relais.

On retrouve également des motifs inspirés de la culture « Jordan » sur la tige intégralement en noir et blanc.La petite touche originale se situe une fois encore à l’intérieur de la languette où on retrouve un cœur en rouge, comme sur chaque Luka 5. La semelle intermédiaire en Cushlon 3.0 repose quant à elle sur un revêtement extérieur également en noir et blanc.

Dévoilée au mois de juin outre-Atlantique, la Jordan Luka 5 « Graffiti » sera à retrouver en France à partir de ce samedi, sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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