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Le coloris « Mango » de retour sur la Luka 5

Publié le 20/08/2026 à 16:59 Twitter Facebook

Jordan Brand – Un classique chez la collection signature de Luka Doncic, qu’on retrouvait déjà sur la Luka 2 et sur la Luka .77, sortie en août 2025.

mango luka 5

La collection signature de Luka Doncic avec Jordan Brand a été l’occasion de mettre l’accent sur des coloris récurrents, qu’on a retrouvé au fil des années. On peut mentionner les différents hommages rendus à sa Slovénie natale, mais aussi les versions « Safari », « Orca », ou encore « Mango » ou « Bright Mango », se rapprochant de l’orange mangue.

Justement, le meneur des Lakers doit apprécier la mangue ou ce coloris bien particulier puisqu’on l’avait déjà vu sur la Jordan Luka 2 et qu’il avait fait son retour sur la Jordan Luka .77 l’été dernier. Le voilà de retour sur la Jordan Luka 5, avec donc une tige et une semelle quasiment intégralement recouvert d’orange. Seuls les logo « Jumpman », son logo figurant sur la languette et le petit cœur présent à l’intérieur de la languette ressortent en rouge.

La Jordan Luka 5 « Mango » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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