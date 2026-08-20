Le coloris « Mango » de retour sur la Luka 5

La collection signature de Luka Doncic avec Jordan Brand a été l’occasion de mettre l’accent sur des coloris récurrents, qu’on a retrouvé au fil des années. On peut mentionner les différents hommages rendus à sa Slovénie natale, mais aussi les versions « Safari », « Orca », ou encore « Mango » ou « Bright Mango », se rapprochant de l’orange mangue.

Justement, le meneur des Lakers doit apprécier la mangue ou ce coloris bien particulier puisqu’on l’avait déjà vu sur la Jordan Luka 2 et qu’il avait fait son retour sur la Jordan Luka .77 l’été dernier. Le voilà de retour sur la Jordan Luka 5, avec donc une tige et une semelle quasiment intégralement recouvert d’orange. Seuls les logo « Jumpman », son logo figurant sur la languette et le petit cœur présent à l’intérieur de la languette ressortent en rouge.

La Jordan Luka 5 « Mango » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.