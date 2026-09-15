Jason Maxiell devient assistant coach à Sacramento

Il y a du mouvement sur le banc des Kings. Non pas à la tête puisque, malgré ses résultats très décevants, Doug Christie a été confirmé pour la saison à venir. En revanche, on savait que Bobby Jackson allait quitter la franchise.

On apprend désormais, via HoopsHype, que deux renforts arrivent pour aider Doug Christie. Ce sont Jason Maxiell et Brendan Suhr.

Le premier est une vieille connaissance des fans de la NBA pour sa carrière de joueur entre 2005 et 2015, avec notamment ses saisons à Detroit où il était un remplaçant solide. Intérieur puissant, Jaxon Maxiell a disputé 618 matches avant ensuite de rejoindre la capitale californienne pour être assistant coach des Stockton Kings en G-League. Il prend donc du galon dans cette intersaison.

Le second, Brendan Suhr (75 ans), est moins connu mais possède un CV long comme le bras dans le domaine du coaching. Assistant de longue date, depuis les années 1980, il est passé par les Hawks, les Pistons (gagnant le titre avec les « Bad Boys ») puis les Raptors et le Magic avant, enfin, les Knicks, sa dernière expérience en NBA il y a presque vingt ans. Au milieu de ses différentes expériences dans la Grande Ligue, il a également côtoyé le monde de la NCAA, toujours dans un rôle d’assistant mais aussi dans celui de dirigeant.