« Légende » des Kings, Bobby Jackson va quitter le staff de Doug Christie

La presse locale le décrit comme « l’une des figures les plus aimées des Kings ». D’après le Sacramento Bee, Bobby Jackson s’apprête pourtant à tourner la page avec la franchise californienne, après avoir passé une saison auprès de Doug Christie.

Toujours officiellement membre du staff aujourd’hui, l’ancien joueur NBA prévoit de quitter les Kings à la fin de l’été. « Bobby restera à jamais une légende des Kings, et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté à notre organisation. Nous avons hâte de le soutenir dans le prochain chapitre de sa carrière », a indiqué la franchise dans un communiqué de presse.

Les fans des Kings du début du siècle connaissent bien cet assistant, arrivé au club en 2000 comme joueur. Sélectionné en 23e position de la Draft 1997, Bobby Jackson avait rejoint Sacramento après trois premières saisons en NBA, entre Denver et Minnesota.

En Californie, sa carrière avait véritablement décollé dans un rôle de 6e homme, au point de devenir l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. En 2003, il avait ainsi remporté le trophée de meilleur 6e homme de l’année, après une saison à 15.2 points, 3.7 rebonds et 3.1 passes de moyenne. Mais malgré cette reconnaissance individuelle, il n’aura jamais pu aller au bout collectivement, au coeur de la grande période des Kings.

Sous les ordres de Rick Adelman, le « combo guard » avait ainsi évolué aux côtés de Jason Williams, Mike Bibby, Peja Stojakovic, Chris Webber, Vlade Divac ou encore Brad Miller. Et Doug Christie donc, dont il était devenu l’assistant la saison passée.

Retraité des parquets en 2009 après une dernière pige à Sacramento, Bobby Jackson avait logiquement entamé sa carrière de technicien dans cette même franchise, dès 2011, comme assistant puis comme coach chargé du développement des joueurs. Il avait ensuite dirigé les Stockton Kings, l’équipe de G-League affiliée à Sacramento, avant un passage de deux ans comme assistant à Philadelphie, entre 2023 et 2025.