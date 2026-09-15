Steve Kerr avait décidé de quitter les Warriors…

À deux semaines du début du « training camp », l’enthousiasme est quelque peu revenu chez les Warriors. Il en faudra pour aborder une saison qui s’annonce aussi passionnante que rude pour la bande de Stephen Curry, face à une concurrence renforcée pour détrôner les Knicks, champions en titre.

Les cicatrices de la saison 2025-2026 ont pourtant été longues à se refermer. Elles ont même failli pousser Steve Kerr vers la sortie. Épuisé par un exercice terriblement frustrant, achevé aux portes des playoffs après une défaite à Phoenix lors du deuxième match de play-in, le coach de Golden State avait décidé de tourner la page.

« J’avais décidé de partir alors qu’il restait une semaine ou deux avant la fin de la saison régulière… Je n’en ai parlé à personne, mais je me suis simplement dit : ‘Oui, ça y est.’ J’en avais juste le sentiment », a-t-il déclaré. « Peut-être que le moment est venu pour l’équipe d’avoir un nouvel entraîneur, une nouvelle voix. »

La réunion qui a tout changé

Steve Kerr a finalement changé d’avis après avoir échangé avec son GM Mike Dunleavy, l’assistant GM Kirk Lacob et l’actionnaire majoritaire de la franchise, Joe Lacob. Ces discussions lui ont permis de retrouver la flamme et l’ont convaincu qu’il avait encore quelque chose à accomplir avec cette équipe.

« À quatre, nous avons discuté de l’équipe et de tout ce qui nous attendait », a-t-il ajouté. « Je pense que nous sommes parvenus à une très bonne conclusion et à un accord selon lequel on devrait continuer. »

Son départ aurait forcément ouvert une période d’incertitude majeure à Golden State. Mais en trouvant les mots justes, ses dirigeants ont ravivé la détermination de leur entraîneur à l’approche d’un nouveau défi. Peut-être l’un des derniers dans cette configuration, avec le duo Curry-Green toujours aux commandes.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste », a-t-il assuré, ajoutant qu’il était « heureux » d’avoir également pu en discuter avec ses joueurs. Eux aussi reviendront animés par un esprit revanchard. Et la perspective d’être sous-estimés ne déplaît pas à Steve Kerr : « Tout le monde nous sous-estime, et ce n’est pas une mauvaise chose. »