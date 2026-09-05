Steve Kerr veut ramener les Warriors « à leurs valeurs »

Playoffs ? Top 6 ? Avantage du terrain au premier tour ? Steve Kerr ne veut rien promettre. Interrogé sur ce qui constituerait une saison 2026/27 satisfaisante pour les Warriors, le technicien a soigneusement évité de se lancer dans les pronostics.

« On entre dans une zone dangereuse lorsqu’on commence à essayer de prédire les choses », explique-t-il. « Pour moi, tout repose sur le processus et ce que nous faisons au quotidien. Cette saison, nous devons en revenir à nos valeurs, à nos fondamentaux, nous soutenir et accorder énormément d’attention aux détails. »

Le contexte incite effectivement à la prudence. Stephen Curry a 38 ans, Draymond Green 36 ans et Al Horford 40 ans, tandis que Kristaps Porzingis a régulièrement été freiné par les blessures au cours de sa carrière. Jimmy Butler, lui, ne devrait pas revenir avant la deuxième partie de saison.

« Nous savons que certains de nos joueurs sont âgés et que nous ne pouvons pas compter sur eux pendant 82 matchs », reconnaît Steve Kerr. « Mais nous avons énormément d’expérience collective. »

« Il y a absolument des raisons d’espérer »

Dans ce contexte, l’urgence sera surtout de ne pas décrocher pendant que Steve Kerr cherche la bonne formule. « Nous devons gagner des matchs rapidement et rester au contact », insiste-t-il.

Pour y parvenir, le coach compte également sur les nouveaux visages de son effectif. Le rookie Yaxel Lendeborg pourrait ainsi obtenir immédiatement des responsabilités importantes, voire une place dans le cinq majeur. Georges Niang et Brandon Williams offrent eux aussi de nouvelles options au staff.

« Les grandes questions sont de savoir qui va débuter et à quoi ressemblera la rotation. Est-ce que Yaxel peut jouer au poste 3 avec Draymond en 4 et Kristaps ou Al en 5 ? Nous aurons beaucoup de temps pour le déterminer », poursuit le coach de Golden State.

Après une saison conclue avec seulement 37 victoires, Steve Kerr préfère donc miser sur la santé, la cohésion et le travail quotidien plutôt que de promettre un retour immédiat au sommet.

« Il y a absolument des raisons d’espérer. Nous avons de bons jeunes, nous sommes tous très enthousiastes à propos de Yaxel et j’imagine que nous serons en meilleure santé. Nous avons vraiment manqué de chance la saison dernière. Peut-être qu’il est temps que la réussite tourne un peu en notre faveur. »