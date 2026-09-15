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La Kobe 3 Low passe en mode « Pure Platinum »

Publié le 15/09/2026 à 13:46 Twitter Facebook

Sneakers – Un modèle en blanc et bleu glacé qui rappelle un peu la version « Christmas » de la Kobe 3 haute sorti cet hiver.

Décidément, la Kobe 3 Low est sur tous les fronts ces derniers mois, continuant ainsi d’honorer la légende de Kobe Bryant. Les différents coloris se sont multipliés, avec notamment la sortie d’un modèle en collaboration avec le FC Barcelone. La tendance ne semble pas s’affaiblir depuis le début du mois, la preuve avec la sortie d’un nouveau coloris pour ce modèle initialement sorti en 2008, et baptisé « Pure Platinum » !

La version n’est pas sans rappeler la Kobe 3 Protro haute « Christmas» sortie cette hiver. On retrouve ainsi une touche de fraîcheur bienvenue avec ce mariage de blanc et de bleu glacé sur la partie en mesh de la tige, le « Swooh » présent sur le talon et l’intérieur du col ou encore le logo « Stealth » au niveau de la languette. La semelle blanche est composée d’une mousse Cushlon 3.0 et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur au niveau intermédiaire.

La Nike Kobe 3 Low Protro Pure Platinum est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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