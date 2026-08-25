La Kobe 3 Low aux couleurs du Barça

Près de vingt ans après sa sortie la Kobe 3 Low Protro jouit toujours de la même cote auprès du grand public. Nike ne s’y est pas trompé en sortant les deux versions Low « WNBA All-Star » et « Atomic Pink » au cours du mois d’août.

Bonne nouvelle, la Kobe 3 Protro version Low va continuer sur sa lancée avec la sortie de deux nouveaux coloris prévus pour début septembre !

On commence par la version « Grinch », habillée de deux tons de vert sur la tige et la semelle. Viendra ensuite le coloris en collaboration avec le FC Barcelone. Celle-ci se présente en « Purple and Black » au niveau de la tige et de la semelle, avec des finitions dorées, que ce soir sur le « Swoosh » situé au talon ou sur les logos « Stealth » et du club catalan figurant sur les languettes.

Les coloris « Grinch » et « FC Barcelona » de la Nike Kobe 3 Low Protro seront à retrouver sur Basket4Ballers respectivement à partir du mardi 1er septembre dès minuit puis du vendredi 4 septembre, au prix de 190 euros.