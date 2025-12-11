Une touche de fraîcheur sur la Kobe 3 « Christmas »

Le retour de la ligne Kobe était attendu pour cette fin d’année 2026, particulièrement après les succès de la Kobe 6 « Grinch » et « Reverse Grinch » aux couleurs de Noël. La marque à la virgule a choisi d’innover cette année en optant pour la Kobe 3 et en abandonnant les traditionnels coloris rouge et vert.

Cette Kobe 3 Protro « Christmas » passe en mode hiver avec son dégradé allant du bleu au blanc sur la tige, dont une bonne partie est recouverte d’une cage en TPU aux motifs de losange. Le logo « Stealth » est présent sur une plaque argentée au niveau d’une languette d’un bleu plus prononcé. On retrouve également un « Swoosh » en argent au niveau du talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en bleu clair translucide.