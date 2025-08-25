Depuis que Nike a eu le feu vert pour commercialiser à nouveau des modèles estampillés Kobe Bryant, la Kobe 3 n'a pas été la plus sollicitée. La marque à la virgule a donc rectifié le tir en ressortant cette Kobe 3 « Halo ».

Le modèle sorti en 2007 se démarque par son coloris 100% blanc. La paire a également été reconfectionnée avec les technologies actuelles, entre sa dose de mousse pour accompagner la tige en mesh, et une semelle intermédiaire en mousse Cuhslon 3.0 assortie d'une unité Air Zoom Strobel.

La Nike Kobe 3 « Halo » est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.