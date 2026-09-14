Taj Gibson prend sa retraite… et devient assistant aux Bulls

La boucle est bouclée pour Taj Gibson. Quelques jours après avoir été coupé par les Pelicans, le vétéran de 41 ans a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, après 17 saisons et 1 012 matchs en NBA.

« C’est une journée très émouvante pour moi. Après 17 saisons en NBA, je peux sincèrement dire que j’ai tout donné à ce sport », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Le basket m’a donné l’opportunité de vivre un rêve. En tant que gamin de Brooklyn, j’ai eu la chance de pouvoir montrer mon talent sur la plus grande scène. »

Mais Taj Gibson ne va pas vraiment s’éloigner de la NBA. D’après Shams Charania (ESPN), l’ancien intérieur va immédiatement entamer sa reconversion puisqu’il rejoint le staff de Tiago Splitter aux Bulls comme assistant.

Retour là où tout a commencé

Un choix forcément symbolique puisque c’est Chicago qui avait sélectionné Taj Gibson en 26e position de la Draft 2009. Il y a passé ses sept premières saisons et demie, devenant l’un des soldats préférés de Tom Thibodeau au sein de l’équipe de Derrick Rose, Joakim Noah et Luol Deng.

En 562 rencontres avec les Bulls, l’intérieur tournait à 9.4 points et 6.4 rebonds de moyenne, participant notamment à l’épopée jusqu’en finale de conférence en 2011. Sa défense, son activité et son état d’esprit en avaient rapidement fait l’un des chouchous du United Center.

Des qualités qui expliquent aussi une longévité remarquable. Après Chicago, Taj Gibson a porté les couleurs du Thunder, des Wolves, des Knicks, des Wizards, des Pistons, des Hornets et enfin des Grizzlies.

« Je voulais être le gars sur lequel mes coéquipiers pouvaient compter, celui qui apportait de la dureté, de l’énergie, du leadership et du cœur à chaque fois qu’il entrait sur le terrain », résume-t-il au moment de raccrocher.

Et celui qui assure pouvoir partir « sans aucun regret » avait déjà prévenu : « Ce n’est pas un adieu au basket. C’est le début d’un nouveau chapitre. » Un chapitre qui s’écrira donc là où le précédent avait commencé, à Chicago.

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 26:53 49.4 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 21:47 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20:23 49.5 62.2 2.1 3.1 5.3 0.7 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 22:27 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 28:40 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27:17 50.2 71.7 2.6 3.8 6.4 1.1 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 26:31 52.6 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 CHI 55 28:14 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 6.9 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 OKC 23 21:52 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33:15 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24:05 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NY 62 16:32 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NY 45 20:48 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NY 52 18:12 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 9:48 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 DET 4 9:45 57.1 50.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5 2023-24 NY 16 10:19 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2024-25 CHA 37 11:03 49.5 50.0 60.0 1.4 1.9 3.2 0.6 1.5 0.2 0.7 0.5 2.9 2025-26 MEM 10 9:42 46.2 50.0 87.5 1.1 1.6 2.7 0.6 1.4 0.2 0.1 0.1 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.