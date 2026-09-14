Aaron Gordon a retrouvé ses jambes et sa sérénité

La campagne 2026 des Nuggets s’est achevée dès le premier tour des playoffs, avec une élimination en six manches face aux Wolves. Denver n’a jamais véritablement réussi à trouver son rythme dans cette série, notamment en raison des problèmes physiques d’Aaron Gordon.

Déjà limité à 33 rencontres durant la saison régulière, l’ailier-fort n’avait participé qu’à trois matchs face à Minnesota. Gêné par son mollet, il n’avait dépassé les 30 minutes qu’à une seule reprise.

Une fin de saison frustrante, à l’image d’un exercice marqué par les blessures. Mais après plusieurs mois consacrés à récupérer et à travailler, Aaron Gordon se veut aujourd’hui rassurant.

« J’ai fait beaucoup d’introspection pendant l’intersaison et je me suis beaucoup entraîné », a-t-il expliqué. « J’ai remis ma tête et mon corps en ordre. Je suis prêt. »

Aaron Gordon a également joué un rôle important dans le mini-camp organisé par les Nuggets à Porto Rico durant l’intersaison. L’idée était notamment de sortir le groupe de son environnement habituel, de passer du temps ensemble et de renforcer les liens avant la reprise.

Peyton Watson, « comme un frère »

Une initiative qui colle parfaitement au rôle occupé par Aaron Gordon à Denver. Au-delà de ses statistiques, l’ancien joueur du Magic est devenu l’un des principaux facteurs d’équilibre de l’équipe grâce à sa polyvalence défensive, sa puissance et sa capacité à s’adapter autour de Nikola Jokic.

Son absence avait d’ailleurs pesé lourd lors des derniers playoffs. Même lorsqu’il avait tenté de jouer malgré sa blessure au mollet, David Adelman avait reconnu qu’il était en grande difficulté physique.

Son retour à 100 % constitue donc l’une des meilleures nouvelles de l’intersaison pour les Nuggets.

Aaron Gordon est également revenu sur le départ de Peyton Watson, avec lequel il avait noué une relation dépassant largement le cadre du basket.

« C’est mon gars, mais entre Peyton et moi, cela va plus loin que le basket », a-t-il confié. « Des membres de nos familles fréquentent la même église. Peyton est comme mon frère. Je suis heureux pour lui et pour la situation dans laquelle il se trouve. Évidemment, nous aurions adoré le conserver, mais les choses se sont passées comme elles devaient se passer. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 36 27:55 49.7 38.9 76.7 1.4 4.4 5.8 2.7 1.7 0.6 1.1 0.3 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.