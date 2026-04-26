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David Adelman : “C’est injuste de laisser Aaron Gordon sur le terrain”

Publié le 26/04/2026 à 12:50 Twitter Facebook

NBA – Aaron Gordon joue malgré sa blessure au mollet, et son coach a préféré le sortir.

aaron gordon

Les Nuggets sont menés 3-1 face aux Wolves, et il va leur falloir créer l’exploit de gagner trois matches de suite pour atteindre les demi-finales de conférence. Après avoir gagné 13 matches de suite, les joueurs de David Adelman viennent d’en perdre trois d’affilée, et peut-être que la santé d’Aaron Gordon y est pour beaucoup. Surtout que Peyton Watson manque déjà à l’appel.

L’ailier-fort des Nuggets est gêné par son mollet, mais il tient sa place. « C’était injuste de le laisser sur le terrain. J’ai senti qu’il peinait vraiment en première mi-temps… Nous allons devoir décider de ce que nous faisons pour le Game 5 » a expliqué le coach des Nuggets après la défaite.

Très incertain avant la rencontre, Gordon est le seul décideur de sa participation aux rencontres. Ce mollet le tiraille depuis des mois, et il a appris à gérer la douleur.

«J’ai essayé de donner un coup de boost à l’équipe dès le début. Je dois discuter avec le staff médical pour voir la suite» explique-t-il à propos de la prochaine manche. «J’étais suffisamment en forme pour jouer, mais je ne suis pas encore sûr pour le prochain. Je dois en parler avec le staff médical, peser le rapport risque/bénéfice. Si je peux jouer, je jouerai. Mais il faut que j’en discute avec eux.»

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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